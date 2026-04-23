¿Qué le respondieron? Donald Trump propuso sacar a Irán del Mundial 2026 y poner a Italia

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, donde ya todas las selecciones participantes han sido confirmadas y las sedes encargadas de recibir esta fiesta, Estados Unidos, México y Canadá, ya están preparados para ello.

Pero lamentablemente, la sede principal de esta edición, Estados Unidos, está generando diversas polémicas debido a sus incontables conflictos políticos con otros países, donde el principal de ellos es actualmente con Irán, país contra el que están en guerra y que mantiene en suspenso su participación.

Además de esto, hay algunos países clasificados que están en la lista negra de Estados Unidos, donde se dice que sólo los jugadores y el cuerpo técnico del equipo podrán ingresar al país para el Mundial 2026 o que para evitar la inmigración, las personas que quieras asistir deben depositar una enorme cantidad de dinero como garantía.

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Estados Unidos sigue gerando gran polémica para el Mundial 2026, donde en las últimas horas, desde el entorno del Presidente Donald Trump, le hicieron llegar a la FIFA la sorprendente propuesta de sacar de la Copa del Mundo a Irán y darle su lugar a Italia, quienes quedaron fuera en el repechaje.

¿Qué le respondieron?

Tanto desde la FIFA, como autoridades de Italia rechazaron enfáticamente esta propuesta, donde incluso se clasificó de vergonzosa esta propuesta, ya que la clasificación a la Copa del Mundo se gana en la cancha. Estas acciones siguen incrementando las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para ser sede de un evento de esta envergadura que involucra a una enorme cantidad de países.

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