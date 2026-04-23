¡A LA ESPERA DE ELECCIONES! Universidad de Chile tiene a su nuevo timonel interino

El día de hoy arrancó con una enorme sorpresa para Universidad de Chile en la previa de lo que será una nueva versión del Clásico Universitario de este fin de semana ante Universidad Católica, esto ya que Michael Clark renunció a la presidencia de Azul Azul.

Hay que recordar que el empresario llegó en 2021 a la institución azul luego de adquirir el 63% de las acciones de Carlos Heller en Azul Azul. Luego de cinco años de trabajo al mando del romántivco viajero y a través de una extensa crata, Michael Clark le dice adiós a la presidencia.

Todo esto además ocurre en medio de grandes movimientos en el fútbol chileno, como lo fueron la también salida de Juan Tagle de Cruzados, tras 10 años al mando del cuadro de la franja, sumado a la posible adquisición de Aníbal Mosa del control total en Blanco y Negro y por último la designación de los nuevos representantes en la Federación de Fútbol de Chile.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Universidad de Chile tendrá que entrar en un periodo de reestructuración luego que de manera sorpresiva, Michael Clark renunciara el día de hoy a la presidencia de Azul Azul, luego de 5 años al mando del romántico viajero.

¿Se mantendrá en el cargo?

De manera interina, Cecilia Pérez asumirá la presidencia de la consecionaria azul, recordando que la hasta hace poco vicepresidenta, viene de ganarse un puesto como directiva en la Federación de Fútbol de Chile. Habrá que esperar hasta la próxima semana para ver si la exvocera de Gobierno se mantiene en el cargo, una vez que se realicen las votaciones de directorio.

También te puede interesar: ¿Otra vez el mismo error? Reclaman que Calera tuvo seis extranjeros en cancha ante la UC