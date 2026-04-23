¡NO APROVECHÓ LA OPORTUNIDAD! Cristián Garín no pudo seguir avanzando en el Master 1000 de Madrid

Luego de perder en la última ronda de la Qualy para el Master 1000 de Madrid y tampoco ingresar como uno de los Lucky Loosers, Cristián Garín fue beneficiado por la baja de uno de los tenistas ya clasificados al Main Draw para poner su nombre en el torneo español.

En definitiva, una inesperado lesión del tenista holandés Botic van de Zandschulp (52), le permitieron a nuestra raqueta nacional sumarse a Alejandro Tabilo en el Main Draw del torneo en la búsqueda de avanzar lo máximo posible.

Esta es una gran oportunidad para Cristián Garín, quien actualmente está bastante cerca de volver al Top 100 del ránking ATP, consolidando así su gran momento actual en el circuito, después de tener una temporada bastante irregular.

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El día de hoy, Cristián Garín (109) vivió la primera ronda del Master 1000 de Madrid, donde debió enfrentarse al tenista belga Alexander Blockx (69), contra quien lamentablemente perdió por parciales de 6-4/5-7/5-7.

Deja buenas sensaciones para lo que viene

Tras esta dolorosa caída, Gago se retira del Master 1000 de Madrid sin puntos ATP, por lo que no tendrá variaciones en su ránking. Pese a no aprovechar esta oportunidad por la manera en que ingresó al torneo, deja muy buenas sencaciones para el resto de la temporada que viene en ascenso.

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