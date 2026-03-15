VIDEOS | Lluvias que causan daños en el sur se desplazan hacia la RM: ¿Qué día se esperan precipitaciones?

Este fin de semana ha estado marcado por un fuerte aumento de las precipitaciones en la zona centro-sur del país, donde las lluvias han dejado innumerables incidentes en la infraestructura en la regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Si bien esas regiones han sido las más afectadas, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantienen activa la Alerta Amarilla para todas las regiones desde O'Higgins hasta Aysén.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Concepción ha sido una de las ciudades más golpeadas por el frente climático y ha registrado anegamientos de calles en varias de sus avenidas principales, según informó T13. Por otra parte, en Temuco ocurrió el desborde de un estero.

En Puerto Montt, en tanto, el mítico estadio El Chinquihue terminó inundado producto de la intensa caída del agua, cuya medida se estima en un rango de alrededor de 40 milímetros.

Te puede interesar: La inesperada advertencia de Marcelo Lagos sobre la lluvia y un terremoto “antes de lo previsto”

REGIÓN METROPOLITANA:

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se espera que la noche de este lunes ya comiencen algunas precipitaciones en zonas como Melipilla y San José de Maipo, que podrían extenderse a otras comunas de la RM.

Respecto al rango de horarios de las precipitaciones, y según indicó ADNChile, se pronostica que las lluvias no pasen más allá del martes 17 de marzo.

📌 lluvia provocó desborde de estero en sector norte de Temuco. pic.twitter.com/zJKBq43EXr — Radio FM Centro (@radio_fmcentro) March 15, 2026

🔵Puerto Montt | Así quedó el Estadio Regional de Chinquihue tras las precipitaciones de esta tarde durante el partido entre Deportes Puerto Montt y Ñublense por el Ascenso en el fútbol femenino



Más información: https://t.co/Y1UYTCNJSs



📷: @puertomontt25 pic.twitter.com/Y6CSuHeqs2 — Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) March 15, 2026