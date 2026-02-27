¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League

Por: Gonzalo Zamora

Esta semana se disputaron las llaves de playoffs para encontrar alos últimos equipos que se meterían en los octavos de final de la UEFA Champions League, donde los esperaban los equipos que quedaron en las primeras ocho posiciones tras la primera fase de liga del torneo.

Con este nuevo formato estrenado en esta edición, habían dos formas de clasificar a los octavos de final, la primera es como ya lo mencionamos, quedar en los primeros ocho lugares de la fase de liga todos contra todos, la segunda era ganar la respectiva llave en los playoffs.

Una vez que se cumplieran y se disputaran estas dos instancias, se podrían disputar los octavos de final de la UEFA Champions League, donde sorprendió que algunos equipos que son casi seguros para esta instancia quedaran eliminados de la competición.

El día de hoy se realizó el sorteo de las llaves de los octavos de final de la UEFA Champions League en Suiza, donde los equipos que ya estaban en esta instancia desde la primera fase de liga, finalmente conocieron a sus rivales que vienen de las llaves de playoffs.

Unos cruces bastante fuertes

Tras el sorteo, quedaron algunas llaves bastante interesantes, donde además el equipo sorpresa de la competición, el Bodo/Glimt tendría un rival abordable para seguir avanzando en la copa. A continuación dejamos las llaves de los octavos de final.

  • Paris Saint Germain vs Chelsea
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Real Madrid vs Manchester City
  • Atalanta vs Bayern Munich
  • Newcastle vs FC Barcelona
  • Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
  • Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa
  • Bayer Leverkusen vs Arsenal

