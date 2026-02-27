¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League

Esta semana se disputaron las llaves de playoffs para encontrar alos últimos equipos que se meterían en los octavos de final de la UEFA Champions League, donde los esperaban los equipos que quedaron en las primeras ocho posiciones tras la primera fase de liga del torneo.

Con este nuevo formato estrenado en esta edición, habían dos formas de clasificar a los octavos de final, la primera es como ya lo mencionamos, quedar en los primeros ocho lugares de la fase de liga todos contra todos, la segunda era ganar la respectiva llave en los playoffs.

Una vez que se cumplieran y se disputaran estas dos instancias, se podrían disputar los octavos de final de la UEFA Champions League, donde sorprendió que algunos equipos que son casi seguros para esta instancia quedaran eliminados de la competición.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

El día de hoy se realizó el sorteo de las llaves de los octavos de final de la UEFA Champions League en Suiza, donde los equipos que ya estaban en esta instancia desde la primera fase de liga, finalmente conocieron a sus rivales que vienen de las llaves de playoffs.

Unos cruces bastante fuertes

Tras el sorteo, quedaron algunas llaves bastante interesantes, donde además el equipo sorpresa de la competición, el Bodo/Glimt tendría un rival abordable para seguir avanzando en la copa. A continuación dejamos las llaves de los octavos de final.

Paris Saint Germain vs Chelsea

Galatasaray vs Liverpool

Real Madrid vs Manchester City

Atalanta vs Bayern Munich

Newcastle vs FC Barcelona

Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur

Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa

Bayer Leverkusen vs Arsenal

También te puede interesar: ¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja