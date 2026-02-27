¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja

Por: Gonzalo Zamora

La Roja ha venido en picada desde el término de la Generación Dorada, donde tras la obtención de las dos Copas Américas, la selección chilena no ha podido volver a ser lo que fue en su momento, todo esto debido a los enormes problemas en el tan ansiado recambio.

Como prueba de esto, este año se relizará un nuevo Mundial de fútbol en el norte del continente, donde la selección chilena nuevamente no logro su clasificación, donde además terminamos últimos en nuestra zona con sólo dos victorias, cinco empates y once derrotas.

Con los últimos jugadores jóvenes que están comenzando a forjar su camino en el extranjero, se espera que La Roja pueda comenzar a recuperar el nivel que nos permitió en algún momento ser la tercera mejor selección de todo el mundo.

La Roja continúa trabajando en la forma de potenciar a la selección con el tan ansiado recambio, es aquí donde se buscan jugadores en todas partes y ahora comenzamos a mirar a fuera para repatriar algunos futbolistas con sangre chilena que podrían llegar y ser un aporte en el combinado nacional.

Salimos a buscar chilenos a Europa

Actualmente hay dos hermanos chilenos-suizos de 22 y 24 años que sueñan con representar a la selección chilena, donde su madre les entrega nuestra sangre. Ambos son volantes, y fueron formados en el FC Zurich de la Superliga Suiza. Sus nombres son Nils y Miguel Reichmut, entre ambos ya han disputado 351 partidos oficiales, marcado 55 goles entre ambos y entregado 14 asistencias, también entre ambos.

