"Es un maric…": Leyenda de Colo Colo barre el piso con Gareca por hablar de Arturo Vidal y La Roja

En estos días, Ricardo Gareca dejó de lado su hermetismo ante los medios para desahogarse en una inaudita entrevista en Argentina, donde además de abordar el catastrófico momento de La Roja, se refirió al regreso de Arturo Vidal a la selección, lo que no cayó nada bien a Leonel Herrera, leyenda de Colo Colo que barrió el piso con el DT.

"Ahí demuestra la poca cosa que es el hombre. Por moral tendría que haberse ido él mismo, si no estaba la presión, tendría que haber renunciado hace tres o cuatro partidos atrás, cuando ya teníamos muy pocas posibilidades de clasificar", arrancó el subcampeón de la Copa Libertadores 1973 en diálogo con Bolavip.

En esa línea, el otrora defensor encaró al 'Tigre' por su victimismo al hablar de su relación con Vidal y el presente de la selección: "Pero ahora que esté nombrando ese tipo de cosas claro que es doloroso, pero la poca hombría de no declarar las cosas como corresponde, ahí no estoy de acuerdo en absoluto con él".

Tras ello, acusó que el desacuerdo entre el estratega y la ANFP para poner fin al vínculo, por temas económicos, no es fundamento para que siga en el banco: "Quizás hay platas de por medio que no se puede cumplir, pero el hombre por moral, él tendría que haber renunciado inmediatamente tras el partido malo de la fecha pasada".

"Si no se atrevió a decir las cosas acá cuando tenía la oportunidad de haberlo dicho, de haberlo aclarado y no lo hizo, es porque es un maricón de mierda nomás, porque se va a su país, porque sabe que allá va a tener el respaldo de todos", remató un furioso Leonel Herrera, que no quiere ver ni en pintura a Gareca.

