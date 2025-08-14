"Nivel internacional": Las dos figuras de la U de Chile que se roban las miradas por su desempeño

Por: Fabián Marambio

La U de Chile derrotó por la cuenta mínima a Independiente en la Copa Sudamericana y tiene grandes chances de clasificar a los cuartos de final. Todos quedaron encandilados con el nivel general del equipo, pero hay dos figuras azules que destacaron de más por su rendimiento.

Se trata de Fabián Hormazábal y Lucas Assadi, quienes deslumbraron con su nivel. Así lo evidenció Cristián Castañeda, ídolo de la U dialogó con Redgol afirmando que "Assadi tiene esas pinceladas, esos momentos en que uno ve que es el único que te puede desequilibrar en el partido. Fue capaz de demostrar, tiene la velocidad y tiene el fútbol para nivel internacional".

Sobre el lateral, Castañeda señaló que "lo de Hormazábal el primer tiempo fue muy importante porque pasó mucho y le dio muchas opciones al equipo de poder complicar a Independiente".

Quizás te pueda interesar: No se entiende: Fulminan a Jorge Almirón por este polémico cambio en la formación de Colo Colo

u de chile
Hormazábal y Assadi fueron las grandes figuras de la U en su triunfo por Sudamericana.

Recordar que ambos jugadores ya han sido tentados desde el extranjero en temporadas anteriores, lo que hace pensar que, si mantienen su nivel, probablemente la dirigencia estudiantil vuelva a recibir suculentas ofertas por ambos.

De esta manera, Fabián Hormazábal y Lucas Assadi acapararon todas las miradas en el triunfo de la U de Chile ante Independiente. Lo cierto es que ahora deben ir a Argentina a validar esta ventaja de un gol para clasificar a los cuartos de final del torneo continental.

