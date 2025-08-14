No se entiende: Fulminan a Jorge Almirón por este polémico cambio en la formación de Colo Colo

Jorge Almirón ha tomado muchas decisiones cuestionables al momento de plantear las formaciones de Colo Colo y ahora lo volvió a hacer. El entrenador tiene pensado quitarle la titularidad a Víctor Felipe Méndez, lo que tiene muy molesto a Patricio Yáñez.

“Me parece que Méndez debe ser titular. Yo no sé qué tiene que hacer este jugador para ser titular, para jugar.Con el rendimiento de Vidal, con el rendimiento de Pavez, que están muy por debajo de la temporada pasada, Méndez tiene que ser titular", dijo el exdelantero en Radio Agricultura.

En ese mismo sentido, el campeón de Copa Libertadores añadió que "eso lo hemos dicho hace cuánto tiempo y en partidos difíciles él fue el mejor en esa zona, como con la U, y va para afuera".

Méndez sería suplente ante la UC y Almirón se gana críticas por su decisión.

Lo cierto es que Arturo Vidal ocupará el lugar de Méndez ante Universidad Católica, así que el formado en Unión Española tendrá que esperar su oportunidad en el banco de suplentes y luchar para convencer a Jorge Almirón en los minutos que dispute.

Todas estas decisiones no tienen para nada contentos a los hinchas, y fue Patricio Yáñez quien se tomó su tiempo para reflejar el sentir de los fanáticos al cuestionar públicamente al entrenador.

