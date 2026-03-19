¿Cortos de fondos? La pregunta de Universidad de Chile que molestó a sus hinchas

Universidad de Chile ya cuenta con un nuevo director técnico tras la salida de Francisco Meneghini por malos resultados durante la temporada. Ahora el nuevo hombre al mando es el argentino Fernando Gago, quien espera revertir la mala situación del equipo.

El estratega tendrá su primer gran desafío este fin de semana cuando el romántico viajero tenga su debut en la Copa de La Liga ante Deportes La Serena, el día de mañana desde las 18:00 horas en condición de local.

Universidad de Chile quiere lograr una racha de victorias luego que el pasado fin de semana venciera por la cuenta mínima al actual monarca del fútbol chileno, Coquimbo Unido, resultado que además les permite alejarse de la peligrosa zona de descenso, ubicándose en el octavo lugar de la tabla de posiciones.

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Tras la buena victoria del fin de semana pasado ante Coquimbo Unido por la cuenta mínima, Universidad de Chile pudo escalar varios lugares en el Campeonato Nacional hasta el octavo puesto, quedando a cinco puntos del actual líder de la competencia, Colo Colo.

Una encuesta que causó molestias

Pero en las últimas horas los azules generaron polémica, ya que para conocer la opinión de sus hinchas realizaron una encuesta con 39 preguntas. Una de estas apuntaba a si sus hinchas estaban dispuestos a aportar económicamente al club para poder invetir en materia de refuerzos.

Esto claramente molestó a los hinchas, ya que más allá de las membresías, ningún otro club pide dinero a sus aficionados para poder funcionar. En cuanto a los valores de los aportes habían varias opciones de caracter mensual, las cuáles eran de 25 mil pesos, 50 mil pesos, 75 mil pesos y más de 75 mil pesos.

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