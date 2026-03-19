¿Cortos de fondos? La pregunta de Universidad de Chile que molestó a sus hinchas

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Telefonazo bajo la lupa: Exministra Aguilera en la mira por gestión en hospital para su madre

Telefonazo bajo la lupa: Exministra Aguilera en la mira por gestión en hospital para su madre

¡Van por la gloria! Dónde y a qué hora ver el duelo de Santiago Wanderers por Libertadores
“Completamente justificado”: Ex carabinero condenado por cegar a Fabiola Campillai hizo petición presidencial

“Completamente justificado”: Ex carabinero condenado por cegar a Fabiola Campillai hizo petición presidencial
Alexis Sánchez tendría nuevo equipo.

VIDEO | ¡Pero que distinguido! El golazo de Alexis Sánchez en entrenamiento del Sevilla
Indignación total: Denuncian difusión de imágenes y mensajes sexuales en comunidad escolar de La Serena

Indignación total: Denuncian difusión de imágenes y mensajes sexuales en comunidad escolar de La Serena
Ricardo Gareca - La Roja

¡IMPRESENTABLE! La "burla" de Ricardo Gareca hacia La Roja que enciende la polémica
“¿Sigue viva?”: La desconcertante respuesta de Nicolás Zepeda que dejó en shock al fiscal

“¿Sigue viva?”: La desconcertante respuesta de Nicolás Zepeda que dejó en shock al fiscal
Refuerzo de Colo Colo se lesiona para duelo con Huachipato.

¡Problemas para el debut! Colo Colo podría tener una sensible baja para la Copa de La Liga
Manuel Guerra en prisión preventiva: Destapan que habría filtrado información que llegaba a alto círculo de poder

Manuel Guerra en prisión preventiva: Destapan que habría filtrado información que llegaba a alto círculo de poder
Colo Colo da novedades sobre el nuevo estadio.

"Pronto habrá novedades...": Colo Colo entrega noticia que todos los fanáticos estaban esperando

Universidad de Chile ya cuenta con un nuevo director técnico tras la salida de Francisco Meneghini por malos resultados durante la temporada. Ahora el nuevo hombre al mando es el argentino Fernando Gago, quien espera revertir la mala situación del equipo.

El estratega tendrá su primer gran desafío este fin de semana cuando el romántico viajero tenga su debut en la Copa de La Liga ante Deportes La Serena, el día de mañana desde las 18:00 horas en condición de local.

Universidad de Chile quiere lograr una racha de victorias luego que el pasado fin de semana venciera por la cuenta mínima al actual monarca del fútbol chileno, Coquimbo Unido, resultado que además les permite alejarse de la peligrosa zona de descenso, ubicándose en el octavo lugar de la tabla de posiciones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras la buena victoria del fin de semana pasado ante Coquimbo Unido por la cuenta mínima, Universidad de Chile pudo escalar varios lugares en el Campeonato Nacional hasta el octavo puesto, quedando a cinco puntos del actual líder de la competencia, Colo Colo.

Una encuesta que causó molestias

Pero en las últimas horas los azules generaron polémica, ya que para conocer la opinión de sus hinchas realizaron una encuesta con 39 preguntas. Una de estas apuntaba a si sus hinchas estaban dispuestos a aportar económicamente al club para poder invetir en materia de refuerzos.

Esto claramente molestó a los hinchas, ya que más allá de las membresías, ningún otro club pide dinero a sus aficionados para poder funcionar. En cuanto a los valores de los aportes habían varias opciones de caracter mensual, las cuáles eran de 25 mil pesos, 50 mil pesos, 75 mil pesos y más de 75 mil pesos.

También te puede interesar: ¡Van por la gloria! Dónde y a qué hora ver el duelo de Santiago Wanderers por Libertadores

NOTAS DESTACADAS

Telefonazo bajo la lupa: Exministra Aguilera en la mira por gestión en hospital para su madre

Telefonazo bajo la lupa: Exministra Aguilera en la mira por gestión en hospital para su madre

¡Van por la gloria! Dónde y a qué hora ver el duelo de Santiago Wanderers por Libertadores
“Completamente justificado”: Ex carabinero condenado por cegar a Fabiola Campillai hizo petición presidencial

“Completamente justificado”: Ex carabinero condenado por cegar a Fabiola Campillai hizo petición presidencial
Alexis Sánchez tendría nuevo equipo.

VIDEO | ¡Pero que distinguido! El golazo de Alexis Sánchez en entrenamiento del Sevilla
Indignación total: Denuncian difusión de imágenes y mensajes sexuales en comunidad escolar de La Serena

Indignación total: Denuncian difusión de imágenes y mensajes sexuales en comunidad escolar de La Serena
Ricardo Gareca - La Roja

¡IMPRESENTABLE! La "burla" de Ricardo Gareca hacia La Roja que enciende la polémica
“¿Sigue viva?”: La desconcertante respuesta de Nicolás Zepeda que dejó en shock al fiscal

“¿Sigue viva?”: La desconcertante respuesta de Nicolás Zepeda que dejó en shock al fiscal
Refuerzo de Colo Colo se lesiona para duelo con Huachipato.

¡Problemas para el debut! Colo Colo podría tener una sensible baja para la Copa de La Liga
Manuel Guerra en prisión preventiva: Destapan que habría filtrado información que llegaba a alto círculo de poder

Manuel Guerra en prisión preventiva: Destapan que habría filtrado información que llegaba a alto círculo de poder
Colo Colo da novedades sobre el nuevo estadio.

"Pronto habrá novedades...": Colo Colo entrega noticia que todos los fanáticos estaban esperando
Sorteo Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica y Coquimbo Unido atentos: Horario y dónde ver el sorteo de Copa Libertadores 2026
Sueldo de Fernando Gago vs. Fernando Ortiz.

Superclásico de billeteras: El histórico sueldo de Fernando Gago en la U no iguala a lo que recibe Fernando Ortiz en Colo Colo
U de Chile ficha al nuevo Lucas Cepeda.

¿No fue el PF de Meneghini? En U de Chile se lanzan contra el verdadero culpable de sus lesionados
Colo Colo recibe portazo en Copa de la Liga.

Y eso que aún no empieza: hinchas de Colo Colo reciben el primer gran portazo en la Copa de la Liga 2026
FOTOS | Denuncian brutal amenaza contra adolescente con síndrome de Down en Talcahuano: Dejaron impactante carta

FOTOS | Denuncian brutal amenaza contra adolescente con síndrome de Down en Talcahuano: Dejaron impactante carta
Consejo de Presidentes de la ANFP vive verdadero caos.

Con gritos y amenaza de golpe de Estado: ley SADP desata un verdadero caos en Consejo de Presidentes de la ANFP
Colo Colo recibe denuncia de la ANFP.

No hay paz en el Monumental: Colo Colo se ve complicado por denuncia que viene directamente desde la ANFP
El último acto de amor: Joven padre muere tras rescatar a su hija recién nacida del fuego en Punta Arenas

El último acto de amor: Joven padre muere tras rescatar a su hija recién nacida del fuego en Punta Arenas
El millonario sueldo de Fernando Gago en U de Chile.

¿Ganará más que Meneghini? Sacan a la luz el millonario sueldo que tendrá Fernando Gago en U de Chile
Javier Correa se llena de críticas por berrinche en Colo Colo.

“Se cree Caszely” y “Tiene que ubicarse”: histórico de Colo Colo dedica ácidas críticas contra Javier Correa