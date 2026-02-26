¡Se vienen cositas! La novedad en formación que prepara Colo Colo para el Superclásico

Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

Por: Gonzalo Zamora

Pese a comenzar de la peor manera posible la temporada al caer por 3-1 ante Deportes Limache, Colo Colo supo recuperarse de este mal arranque y se anotó con tres victorias seguidas en el Campeonato Nacional.

Si bien una de las críticas al equipo es que los goles han llegado en los descuentos de los partidos, lo que es una realidad es que toda victoria suma, sobre todo si esto les permite ser uno de los líderes de la competición junto a Huachipato con nueve unidades.

La buena racha de Colo Colo permitió que su director técnico, Fernando Ortiz, respire mucho más tranquilo, ya que hace algunas semanas los hinchas pedían su salida y ahora están más conformes con el trabajo realizado por el estratega en los albos.

Este fin de semana se vivirá una nueva versión del Superclásico, donde Colo Colo será local ante una complicada Universidad de Chile, quienes aún no logran sumar su primera victoria en el Campeonato Nacional. Pero en el cacique saben que este partido es aparte y que no importa la realidad de ninguno de los dos equipos.

Se podrían venir cambios

Pensando en lo que será el Superclásico, durante los trabajos del cacique el día de hoy, Fernando Ortiz provó una variante en el equipo, específicamente en el mediocampo. Según la información del periodista Daniel Arrieta, Álvaro Madrid estuvo como titular en lugar de Tomás Alarcón y podría salir desde el arranque este domingo.

