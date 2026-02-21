"Bienvenido al Rey de Copas": Estrella del fútbol chileno es nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda

Estrella del fútbol chileno es oficialmente nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda

Por: Kevin Vejar

Finalmente, y para sorpresa de nadie, una de las principales estrellas del fútbol chileno en la actualidad dio su anhelado salto al extranjero, y es que Independiente oficializó este sábado la contratación de la mayor figura de Huachipato y, para muchos, el jugador sensación de la Liga de Primera hace un buen rato.

Por supuesto, hablamos de Maximiliano Gutiérrez, arribo que parece llenar de ilusión a la gente del 'Rojo', pues mientras el club se encuentra en Mendoza, donde hoy se mide ante Independiente de Rivadavia por la Liga Argentina, no quisieron esperar su retorno a Avellaneda para darle la bienvenida al chileno.

Resulta que el talentoso extremo de 21 años cruzó la cordillera y se incorporó a la concentración de su nuevo equipo, y en pleno Parque San Martín se llevó a cabo su primera sesión de fotos con la camiseta de Independiente, poniéndose rápidamente a disposición del entrenador Gustavo Quinteros.

Además, el 'Maxi' fue visto caminando por el emblemático parque de Mendoza, espacio donde compartió con algunos fanáticos del cuadro de Avellaneda con los que incluso se sacó fotos, calurosa y cercana bienvenida para el ahora exjugador 'acerero' que espera arrancar de buena manera su aventura en Argentina.

¿Cuánto pagará Independiente por Maxi Gutiérrez?

Cabe mencionar que Independiente no tan solo anunció a su nuevo refuerzo, sino que incluso reveló los detalles de la operación, y es que Gutiérrez llegó bajo un préstamo que se extenderá por todo un año con obligación de compra en 2027 por el 50% de su pase, es decir, le pagarán a Huachipato un total de 2 millones de dólares.

