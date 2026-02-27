¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U

La espera está apunto de finalizar, y es que en tan solo dos días Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras por la edición 199 del Superclásico del fútbol chileno, y mientras los albos afinan los últimos detalles para el duelo ante los azules, salió a la luz la formación que prepara el Cacique para el domingo.

Si bien el entrenador Fernando Ortiz no ha estado presente en las últimas prácticas en Macul debido al nacimiento de su segundo hijo, por el cual tampoco participó de la conferencia de prensa protocolar previa al partido, el resto de su cuerpo técnico sí trabaja con el plantel para hacerse fuerte en casa contra la U.

En esa línea, se conoció que la gran novedad en la oncena titular va a estar en la delantera, donde tras el regreso de Javier Correa, quien superó la lesión que lo dejó al margen del equipo frente a O'Higgins, saltarán a la cancha con un 'doble 9', conformado por el propio atacante y su compatriota Maximiliano Romero.

Otra de las interrogantes estaba en el mediocampo, donde incluso se llegó a especular que Arturo Vidal podría arrancar el duelo en el banco de suplentes, pero finalmente el volante sí será estelar para hacer circular el balón junto a Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez, dejando más libre a Claudio Aquino.

ENTRENAMIENTO CACIQUE: NOS PREPARAMOS CON TODO PARA EL DOMINGO pic.twitter.com/hsnTfuE4gs — Colo-Colo (@ColoColo) February 26, 2026

La formación de Colo Colo ante la U

Así las cosas. De no haber mayores sorpresas, la formación titular de Colo Colo para el encuentro frente a Universidad de Chile sería: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

