¡Refuerzo para el olvido! El tiempo que estaría fuera Octavio Rivero en caso de ser operado

Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

Por: Gonzalo Zamora

Universidad de Chile vuelve a la cancha esta noche cuando de el cierre a la quinta fecha del Campeonato Nacional en condición de local al enfrentarse ante una complicada Universidad de Concepción que necesita ganar con urgencia.

El romántico viajero viene de una semana de altos y bajos, ya que primero cerró su primera victoria en el Campeonato Nacional al quedarse por la cuenta mínima con el Superclásico número 199 del fútbol chileno ante Colo Colo.

Por otro lado, en la semana Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Palestino y quedaron así sin la opción de participar de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Esto dolió aún más ya que fueron eliminados en los minutos finales del encuentro.

Universidad de Chile quiere dar vuelta la página de la eliminación de la Copa Sudamericana cuando el día de hoy reciban a Universidad de Concepción, donde además de estar complicados en el tema futbolístico, también lo están en el plano médico de sus jugadores.

Podría perderse el resto del semestre

Las lesiones han sido un tema recurrente esta temporada en los azules, pero llama la atención que han afectado a sus nuevos refuerzos más que a nadie. Uno de los peores casos es el de Octavio Rivero, quien podría pasar por el quirófano y en caso de que esto sea necesario, los especialistas señalan que podría tener un tiempo de recuperación de 120 días, perdiéndose el resto del primer semestre.

