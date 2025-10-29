Los está esperando: Jorge Sampaoli analiza la opción de enfrentar a la U en la final de Copa Sudamericana

Jorge Sampaoli U de Chile.

Por: Fabián Marambio

La Copa Sudamericana está al rojo vivo mientras define a los equipos encargados de disputar la gran final. Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, está esperando rival y, en ese sentido, el entrenador se refirió a la posibilidad de verse las caras con Universidad de Chile.

El estratega conversó con los medios después de sellar su clasificación y recordó el título alcanzado con los azules en 2011. "Con respecto a los rivales, el último título internacional que gané con un club fue con la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana", señaló.

Jorge Sampaoli espera por la U en la final de Copa Sudamericana

En ese mismo sentido, el también exDT de La Roja mencionó que "hoy la Universidad de Chile está jugando una semifinal con Lanús, sea cual fuera el rival será muy difícil y nos tenemos que preparar muy bien para ese juego".

Sampaoli recordó su título con la U en 2011.

Así las cosas, la U tendrá que eliminar a Lanús como visitante si quiere enfrentar a Jorge Sampaoli y su Atlético Mineiro en la definición del torneo. Recordar que en el partido de ida empataron 2-2, resultado que mantiene toda la serie completamente abierta para ambos equipos.

¿Cuándo juega la U vs. Lanús?

El duelo de vuelta está pactado para este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas, cuando azules y granates salten al Estadio Ciudad de Lanús para disputar 90 minutos que, seguramente, tendrán más de una emoción.

