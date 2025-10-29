Guerra desatada: Pablo Milad pierde la paciencia y le responde en duros términos a Michael Clark

Pablo Milad declara la guerra contra la U.

Por: Fabián Marambio

La guerra entre Universidad de Chile y la ANFP se estaba cocinando hace meses y, al parecer, ya está totalmente desatada. Y es que Pablo Milad se cansó de los reclamos azules y se tomó su tiempo para responderle en duros términos a Michael Clark, presidente de la U.

El mandamás de la ANFP conversó con los medios y le sacó en cara todos los favores que le han hecho a la U desde Quilín. "Nosotros modificamos varios partidos con Conmebol para que ellos tuvieran más tiempo, y fui el único presidente de federación que lo acompañó a Paraguay. Tuvimos conversaciones de horas, y él lo sabe muy bien”, declaró.

Pablo Milad respeta los códigos del fútbol

Luego de aquello, el curicano señaló también que "él sabía la situación en que estábamos con el acuerdo de TNT. Se explicó todo y hablé por horas con él. Un dirigente no puede salir a hablar así del presidente, le guste o no le guste. Yo nunca he hablado mal de nadie. En el fútbol hay códigos que se deben respetar".

Así las cosas, la guerra está declarada entre la ANFP y Universidad de Chile, pues el equipo estudiantil acusa que ha habido poco apoyo en esta temporada en que están disputando las semifinales de Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega la U vs. Lanús?

Declaraciones más declaraciones menos, lo cierto es que en la U deben poner sus focos en la compleja semifinal de vuelta que disputarán ante Lanús este jueves 30 de octubre a las 19:00. Recordar que el partido de ida terminó con un empate 2-2 que mantiene la serie totalmente abierta.

