“¡Ahí va a dar para otro meme!”: Jeannette Jara sacó risas con “autobullying” en pleno debate

Durante el debate de la Enade 2025, la candidata oficialista Jeannette Jara protagonizó un episodio inesperado que terminó sacándole una sonrisa. Fue además la primera en intervenir en el foro empresarial, donde participaron siete de los ocho aspirantes presidenciales.

Durante su discurso, Jara subrayó que ya ha mantenido conversaciones con líderes empresariales, entre ellos representantes de medianas y pequeñas empresas. Luego, hizo referencia a su gira nacional y detalló los pilares que marcarían su gestión en caso de llegar a La Moneda.

Fue en ese contexto, que tuvo un primer lapsus. “El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el combate a la seguridad pública... perdón, el combate a la delincuencia, fortaleciendo la seguridad pública”, se corrigió.

El comentario provocó risas entre los asistentes, y la propia candidata reaccionó con buen humor. “¡Ahí va a dar para otro meme! Así como que voy a tratar a los delincuentes con amor... ¡Otro meme más! Son lapsus lingüísticos nomás”, expresó Jeannette Jara.

Con el fin de reforzar su idea, insistió en que la seguridad debe enfrentarse “de manera fuerte pero también inteligente”. En esa línea, comentó los aplausos dirigidos a la contralora general Dorothy Pérez, momento en el que protagonizó un segundo lapsus.

“Espero también, que en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, contemos con la misma evasión, ovación, perdón, para poder levantar el secreto bancario”, alcanzó a decir, antes de interrumpirse entre risas: “¡Yapo, con la cara que me miran me desconcentran!”.