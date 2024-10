Iván Núñez y Gonzalo Winter protagonizaron un tenso momento en vivo por Irina Karamanos: “¿Por qué tengo que saber yo eso?”

El diputado Gonzalo Winter y el periodista Iván Núñez fueron los protagonistas de una tensa y compleja entrevista en Canal 24 Horas. Todo en el marco de la investigación policial que involucra a Irina Karamanos en el denominado Caso Convenios. Y es que, tras salir a la luz los abonos de Karamanos a la Fundación Procultura, Winter llamó la atención al asegurar que pondría “las manos al fuego” por la honorabilidad de la ex primera dama.

En ese contexto, durante una entrevista con Núñez, el parlamentario del Frente Amplio cuestionó el origen del informe de la PDI publicado por Radio Bío Bío, que desató la polémica. “La PDI, que supuestamente es el emisor del papel, dice ‘yo no lo reconozco’”, disparó.

Ante las declaraciones del diputado, Núñez lo paró en seco: “Perdón y lo corrijo, diputado, la PDI no ha dicho que no reconoce ese documento, lo que ha dicho el director es que no han recomendado que declare en condición de imputada”. Winter replicó: “No, no. Yo no digo que lo declaren falso”.

El comunicador, en pro de esclarecer el asunto, procedió a leer la declaración de Karamanos y el mencionado informe policial en su teléfono. “Hay abonos, contrario a lo que dice ella misma”, señaló. “¿Hay abonos?”, preguntó Winter. “Están los despósitos, pues. Se los acabo de...”, comenzó a explicar el entrevistador, pero fue interrumpido por el congresista, quien insistía en dudar hasta que la PDI saliera a ratificar el informe públicamente.

Tenso momento en vivo

En un evidente estado de cansancio frente a la situación, Iván Núñez solicitó a su editor poner el documento en la pantalla gigante. Esto con el fin de leer la parte donde aparecen los abonos de Karamanos. “¿Y estos depósitos qué son”, le cuestionó el periodista. “¡No tengo idea poh! Por qué tengo saber yo eso. Lo que estoy diciendo es que ese documento nadie lo ha hecho propio”, manifestó Winter.

Frente a esa aseveración, Núñez le mostró al legislador el nombre y la firma de la perito de la PDI que firmó el informe. “Puede ser un documento equivocado y que la PDI no lo haya utilizado, por ejemplo (...) Este es un documento que nadie sabe cómo llegó ahí”, insistió Winter. “¿Usted leyó este documento?”, interrogó Núñez. “No, porque apareció durante el día mientras yo estaba trabajando. Pero vi los titulares y me hice una idea”, contestó el diputado.