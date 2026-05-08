Cathy Barriga dispara en contra la prensa tras conocer sentencia de Joaquín Lavín Jr: "un poco de empatía"

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Por: Belén Zuniga

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La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, aprovecho las cámaras para enviar un potente mensaje a los medios de comunicación. Esto ocurrió luego de que se diera a conocer que su esposo y exdiputado, Joaquín Lavín León, quedó en prisión preventiva. Pese a que dijo que "no me voy a referir a nada de lo que pasó en la audiencia".

Fue en esta instancia donde Barriga aseguró que la exposición mediática le ha afectado a ella y a su familia. "Nosotros tenemos una familia; han hablado un montón de cosas, porque no vine y también porque vengo (...) Estos han sido años difíciles, de manera injusto... no somos sólo nosotros, somos una familia, son los niños", comentó.

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"Yo sé que hay gente que se aprovecha. Yo trabajé 20 años en televisión y diez en política, pero un poco de empatía, porque esto es una investigación y yo no veo que se trate de la misma manera a todas las personas", dijo Cathy Barriga en contra los medios de comunicación. "Dan por hecho situaciones que son acusaciones, acusaciones que corresponden a un mundo político. Démosle tiempo al tiempo", agregó.

El fuerte mensaje de Cathy Barriga

Según Cathy Barriga, que la sentencia de su marido, Joaquín Lavín Jr, ha perjudicado a su familia y se vulneraron derechos. "Hoy es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos, porque se están vulnerando temas que tienen que ver con su desarrollo", sostuvo.

"Hay un tema que se los quiero decir, porque salió en todos los medios, cuando se publicó el diagnóstico de mi pequeño autista y luego se dijo que se había falsificado. ¿Ustedes saben que esa causa se cerró? Nadie lo informó. Informan sólo las cosas que no son reales. Y lo real es que se vulneraron esos derechos", aseveró.

Por último la esposa de, Joaquín Lavín León, señaló que solamente solamente se ha informado parte del caso. "Esto no debiera ser. Yo sé que ustedes informan, pero lo hacen en igualdades distintas, no han informado la parte de la defensa. Siempre se dice lo que el querellante impone", apuntó.

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