Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena

Gustavo Quinteros arribó a Independiente con la misión de levantarlos del mal momento que viven y lo está logrando con creces. El entrenador ya suma ocho partidos invicto en Argentina y quiere irpor más en esta temporada, pero para lograrlo está a punto de sellar el arribo de la nueva gran promesa del fútbol chileno.

Se trata de Maximiliano Gutiérrez, jugador que por ahora pertenece a Huachipato y que puede desenvolverse por toda la banda derecha. Si bien es cierto que el futbolista de 21 años ha destacado con creces durante las últimas temporadas, este arranque de 2026 está siendo el de su explosión definitiva.

Gustavo Quinteros a un paso de fichar a Maximiliano Gutiérrez

Toda la información fue revelada por Cesar Luis Merlo, periodista especializado en mercado de traspaso que afirmó que "Independiente tiene negociaciones avanzadas para fichar a Maximiliano Gutiérrez, extremo de 21 años de Huachipato. El Rojo trata de arribar a un entendimiento por la compra de un porcentaje de la ficha".

🚨Independiente tiene negociaciones avanzadas para fichar a Maximiliano Gutiérrez, extremo de 21 años de Huachipato.

*️⃣El "Rojo" trata de arribar a un entendimiento por la compra de un porcentaje de la ficha. pic.twitter.com/8VIhPtw0Xa February 17, 2026

Si bien es cierto que económicamente es una buena noticia para Huachipato, sobre todo contemplando el historial de negociación con Felipe Loyola, deportivamente esto los perjudica con creces, pues el periodo de fichajes en Chile finaliza este jueves y no tendrán oportunidades de encontrarle un reemplazo a la altura.

Así las cosas, Maximiliano Gutiérrez tiene todo avanzado para ser nuevo jugador de Independiente justo cuando se prepara para disputar la Copa Libertadores con Huachipato. De momento el jugador sigue perteneciendo a las filas acereras, pero todo podría cambiar ala brevedad en caso de que las negociaciones concluyan de buena manera.