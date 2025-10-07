¿Cumplo los requisitos? Gobierno abre postulaciones al Subsidio de Arriendo 2025

A partir del 7 de octubre, miles de familias en Chile podrán dar un paso hacia la estabilidad habitacional con la apertura del Subsidio de Arriendo 2025, una ayuda estatal que busca aliviar el peso del costo del arriendo en tiempos de precios elevados y acceso limitado a la vivienda propia. El proceso, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), se extenderá hasta el 14 de noviembre y podrá realizarse de forma digital o presencial en las oficinas del Serviu.

Cada año, el llamado al subsidio se convierte en una esperanza concreta para hogares que viven al día y que necesitan un impulso para asegurar un techo digno. En esta convocatoria se entregarán 6.000 subsidios a nivel nacional, de los cuales 1.415 estarán destinados a la Región Metropolitana. La ayuda permite cubrir parte del pago mensual del arriendo, mientras el resto es asumido por la familia beneficiaria.

Cabe destacar, que el monto del apoyo varía según según la región y el valor de la vivienda. En la mayoría del país, el arriendo no podrá superar las 11 UF mensuales, y el subsidio cubrirá hasta 4.2 UF. Por otro lado, en zonas donde el costo de la vivienda es mayor —como Arica y Parinacota, Antofagasta, Aysén, Magallanes y la Región Metropolitana—, el beneficio se eleva a 4.9 UF, con un tope de arriendo de 13 UF. En total, la iniciativa contempla un aporte anual de 170 UF por familia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿Qué necesito para postular?

Para acceder al Subsidio de Arriendo, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos: Ser mayores de 18 años, tener cédula de identidad vigente, y postular junto a un grupo familiar (aunque las personas mayores de 60 años pueden hacerlo solas). Además, deben estar dentro del Registro Social de Hogares (RSH) dentro del 70% más vulnerable, tener un ahorro mínimo de 4 UF y registrar ingresos familiares entre 7 y 25 UF.

En sí, el proceso de postulación es sencillo, sin embargo requiere planificación: Abrir una cuenta de ahorro para la vivienda, verificar datos en el RSH y luego ingresar al sitio del Minvu con la Clave única para completar la postulación. Recordemos que, quienes no puedan hacerlo en línea, podrán acudir directamente a las oficinas del Serviu, donde recibirán orientación personalizada.

Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó la importancia del programa como una herramienta concreta frente al déficit habitacional que afecta a miliste de familias. “Este subsidio es una gran ayuda, les permite llegar a fin de mes sin la preocupación de cómo pagarán el arriendo”, señaló, según consta en la página oficial del Minvu. Además, la autoridad explicó que esta política busca entregar una solución flexible y temporal, mientras que las familias avanzan hacia el sueño de la casa propia.