¡Te pasaste!: Ricardo Gareca supera la ficción y da consejos para levantar a La Roja

Sin duda alguna, Ricardo Gareca es uno de los principales responsables de que La Roja se quedara sin chances de clasificar a la Copa del Mundo 2026 cuando aún restan dos partidos de las eliminatorias, pero aún así, el técnico se dio el lujo de darle consejos a la ANFP y a su sucesor en el cargo de cara al próximo proceso.

Efectivamente, el trasandino aprovechó una conversación con Radio Continental y expuso su fórmula para que la Selección Chilena levante cabeza: "Tiene que llegar un entrenador que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo, más en selección. Si se cambia, se cambia y se cambia, es complicado".

Consultado por su reciente fracaso junto a Chile, el cuestionado DT sacó su lado más sincero y lamentó el desenlace: "Enfrenté tantos años a Chile, me gustan los jugadores chilenos porque es parecido al argentino, al sudamericano. Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa".

"No pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro y los resultados no me acompañaron", profundizó el 'Tigre', para en el cierre repasar sutilmente a los chilenos, a los altos mandos de la ANFP e incluso a los nombres de la Generación Dorada que aún siguen en la selección.

"Es difícil, era una generación importante y todavía lo sienten, es un proceso y la gente está impaciente, eso complica. Tienen material y en algún momento deben atravesar ese momento. Eran competitivos y de golpe es más exigente para todos", sentenció Gareca, el peor entrenador en la historia de La Roja.

