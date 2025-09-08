Flow en la mira: Jere Klein y el masivo operativo antinarco que lo vincularía con organización criminal

Durante la tarde de este lunes, la comuna de Colina fue escenario de un masivo operativo policial. En el procedimiento, unidades especializadas de Carabineros —OS-7 junto al GOPE— allanaron 19 viviendas en el marco de una pesquisa relacionada con el narcotráfico. Entre los inmuebles inspeccionados figuró la casa del artista urbano Jere Klein, situada en Chicureo.

Según antecedentes difundidos por Canal 13, la mayor parte del procedimiento se efectuó en la comuna de Cerro Navia. Allí, Carabineros ingresó a 18 casas señaladas como centros de acopio y comercialización de drogas, donde también se incautaron armas y sumas de dinero en efectivo.

La capitán María Belén Galáz, del departamento antidrogas, detalló que el artista de 19 años "no mantenía una orden de detención, pero sí de ingreso a su inmueble. En este minuto se está verificando algún tipo de evidencia, pero sí se mantenían los medios de prueba correspondientes".

Por otro lado, Galáz precisó que Jere Klein, intérprete de canciones como X eso BB, Muñeca y Loca farandulera, actualmente no está en Chile, pues se encuentra dedicado a su carrera musical en el género urbano.

En cuanto al vínculo del cantante con la organización criminal sería principalmente de carácter personal. "Teníamos una orden de registro para el domicilio de este cantante urbano, no mantenía orden de detención, pero sí de ingreso a su inmueble y se está verificando algún tipo de evidencia", sentenció la capitán.