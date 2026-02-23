VIDEO | ¡Un complejo momento! Figura de Universidad de Chile preocupa de cara al Superclásico

El día de ayer, Universidad de Chile cerraba la cuarta fecha del Campeonato Nacional en condición de local ante un duro rival como lo es Deportes Limache, quienes tienen un historial positivo ante los tres grandes y están teniendo actualmente un gran inicio de temporada.

La visita sorprendió de entrada y al minuto 5', Daniel Castro anotó la apertura del marcador, pero al minuto 27', Javier Altamirano igualó las acciones en el encuentro. Ya en el segundo tiempo, Nicolás Ramírez puso en ventaja a los azules al minuto 54', pero el triunfo se les escapó de las manos ya que al minuto 84', Yerko González decretó el empate final del partido.

Con este resultado, Deportes Limache se queda en la tercera posición de la tabla del Campeonato Nacional a sólo una unidad de los líderes, mientras que Universidad de Chile aún no puede ganar esta temporada y se hunde en en la posición 12 del torneo, causando una enorme preocupación en todos sus hinchas.

Universidad de Chile aún no puede ganar en el Campeonato Nacional, ya que el día de ayer empaté sobre el final ante Deportes Limache. Esto preocupa de gran manera a sus hincha, sobre todo pensando que este fin de semana se viene una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno ante su archirrival, Colo Colo.

La figura que enciende las alarmas

Pero además de la preocupación por el funcionamiento del equipo, en el romántico viajero también se encendieros las alarmas por una posible lesión de Lucas Assadi, quien tras un cruce con Joaquín Montecinos, debió abandonar el terreno de juego con un visible dolor que podría traerle más de alguna complicación.

