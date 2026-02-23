¡Un ascenso estratosférico! El nuevo ranking ATP de Alejandro Tabilo tras la final en Río de Janeiro

Alejandro Tabilo Copa Davis.

Por: Gonzalo Zamora

Alejandro Tabilo tuvo una gran semana al disputar el ATP 500 de Río, donde había conseguido vencer a grandes rivales, mostrando su actual buen nivel de tenis y en muchas oportunidades marcando la pauta de los encuentros, lo que además hacía crecer su confianza en cada nuevo juego que disputaba.

Pero el torneo brasileño estuvo marcado por las complicaciones climáticas, donde varios partidos debieron ser retrasados en distintas oportunidades debido a la repentina y fuerte lluvia tropical que se hacía presente, o en caso contrario, el calor extremo que no permitía disputar con normalidad un partido de tenis.

Fue debido a esto que Alejandro Tabilo vivió ayer una jornada maratónica, ya que primero en la mañana disputó la semifinal ante el peruano Ignacio Buse (91), donde con gran jerarquía se quedó con el encuentro por parciales de 6-3/6-3, clasificando así a su primera final de un ATP 500 en toda su carrera tenística, la cuál se disputó esa misma tarde.

Tras ganar la semifinal en la mañana del día de ayer, Alejandro Tabilo debió disputar la final del torneo esa misma tarde debido a los retrasos en los encuentros, lo cuál fue la tónica en todo el ATP 500 de Río. Pero pese al enorme esfuerzo del tenis nacional, cayó ante el argentino Tomás Etcheverry (33) por parciales de 6-3/6-7/4-6.

Una gran semana para el ránking

Pese a la derrota, nuestra raqueta nacional sigue mostrando su gran momento tenístico, donde gracias a llegar a la final del ATP 500 de Río, sumó una enorme cantidad de puntos que le permitieron subir hasta el puesto 42 del ránking ATP. Ahora su próximo desafío será en nuestro país en el ATP 250 de Santiago, donde debutará ante nuestro compatriota Tomás Barrios.

