¿Arriesgará a una de sus figuras? Fernando Ortiz baraja inesperada formación en Colo Colo para enfrentar a Huachipato

Colo Colo marcha primero en el fútbol chileno y Fernando Ortiz no quiere dar ningún tipo de ventaja. Es justamente por esto que quiere tirar toda la carne a la parrilla en el próximo partido ante Huachipato, incluso, arriesgando a un jugador clave del equipo que no está del todo bien físicamente.

Según informaron desde Cooperativa Deportes, el "Tano" planea incluir desde el arranque a Diego Ulloa, lateral izquierdo que ha sido uno de los pilares del equipo y que terminó lesionado tras el duelo ante Audax Italiano. La dolencia en uno de sus talones no parece ser impedimento para decir presente desde el comienzo ante los acereros.

Si bien es cierto que el defensor estaba pendiente de evolución para evaluar su titularidad, al parecer lo habría hecho de buena manera. Así las cosas, Erick Wiemberg tendrá que seguir esperando su oportunidad en el banco se suplentes, aunque es probable que pueda ver minutos en algún momento del compromiso.

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El Cacique repetirá formación ante Huachipato.

La formación de Colo Colo vs. Huachipato

Así las cosas, la formación del Cacique para el duelo con los acereros será la misma con la que derrotaron a Audax Italiano: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

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Otro que deberá esperar su chance será Javier Correa. El cordobés no está atravesando su mejor momento y tendrá que continuar esperando su oportunidad desde el banco de suplentes, todo esto después de perder la titularidad ante el poderío goleador de Maximiliano Romero.