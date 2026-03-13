¿Arriesgará a una de sus figuras? Fernando Ortiz baraja inesperada formación en Colo Colo para enfrentar a Huachipato

Fernando Ortiz repetirá formación en Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda

Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

¡Al fin una buena noticia! Universidad de Chile recupera a un jugador para enfrentar a Coquimbo
¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine

¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

VIDEO | ¡Sana competencia interna! Fernando Ortiz y la lucha de los delanteros en Colo Colo
“Una agenda prodelincuentes”: Posibles indultos reabren el conflicto político y ponen a J.A. Kast bajo cuestionamientos

“Una agenda prodelincuentes”: Posibles indultos reabren el conflicto político y ponen a J.A. Kast bajo cuestionamientos
U de Chile y la fecha para tener DT.

¿Antes de lo esperado? Revelan la fecha en la que U de Chile presentará a su nuevo entrenador
Esteban Paredes será DT de Santiago Morning.

Con un cuerpo técnico de élite: Esteban Paredes tiene equipo para debutar como entrenador
U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

Quieren aprovechar la lesión: U de Chile contacta a su posible nuevo fichaje tras baja de Octavio Rivero
Colo Colo cobrará para ver a la rama femenina.

Colo Colo toma polémica decisión y hace enfurecer a todos sus hinchas: exigen explicaciones inmediatas
U de Chile desestima a su próximo entrenador.

Exceso de sinceridad: U de Chile tenía listo a su nuevo DT y decidieron darlo de baja por una potente advertencia

Colo Colo marcha primero en el fútbol chileno y Fernando Ortiz no quiere dar ningún tipo de ventaja. Es justamente por esto que quiere tirar toda la carne a la parrilla en el próximo partido ante Huachipato, incluso, arriesgando a un jugador clave del equipo que no está del todo bien físicamente.

Según informaron desde Cooperativa Deportes, el "Tano" planea incluir desde el arranque a Diego Ulloa, lateral izquierdo que ha sido uno de los pilares del equipo y que terminó lesionado tras el duelo ante Audax Italiano. La dolencia en uno de sus talones no parece ser impedimento para decir presente desde el comienzo ante los acereros.

Si bien es cierto que el defensor estaba pendiente de evolución para evaluar su titularidad, al parecer lo habría hecho de buena manera. Así las cosas, Erick Wiemberg tendrá que seguir esperando su oportunidad en el banco se suplentes, aunque es probable que pueda ver minutos en algún momento del compromiso.

Quizás te pueda interesar: ¿Antes de lo esperado? Revelan la fecha en la que U de Chile presentará a su nuevo entrenador

Colo Colo repetirá formación ante Huachipato.
El Cacique repetirá formación ante Huachipato.

La formación de Colo Colo vs. Huachipato

Así las cosas, la formación del Cacique para el duelo con los acereros será la misma con la que derrotaron a Audax Italiano: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Otro que deberá esperar su chance será Javier Correa. El cordobés no está atravesando su mejor momento y tendrá que continuar esperando su oportunidad desde el banco de suplentes, todo esto después de perder la titularidad ante el poderío goleador de Maximiliano Romero.

NOTAS DESTACADAS

Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda

Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

¡Al fin una buena noticia! Universidad de Chile recupera a un jugador para enfrentar a Coquimbo
¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine

¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

VIDEO | ¡Sana competencia interna! Fernando Ortiz y la lucha de los delanteros en Colo Colo
“Una agenda prodelincuentes”: Posibles indultos reabren el conflicto político y ponen a J.A. Kast bajo cuestionamientos

“Una agenda prodelincuentes”: Posibles indultos reabren el conflicto político y ponen a J.A. Kast bajo cuestionamientos
U de Chile y la fecha para tener DT.

¿Antes de lo esperado? Revelan la fecha en la que U de Chile presentará a su nuevo entrenador
Esteban Paredes será DT de Santiago Morning.

Con un cuerpo técnico de élite: Esteban Paredes tiene equipo para debutar como entrenador
U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

Quieren aprovechar la lesión: U de Chile contacta a su posible nuevo fichaje tras baja de Octavio Rivero
Colo Colo cobrará para ver a la rama femenina.

Colo Colo toma polémica decisión y hace enfurecer a todos sus hinchas: exigen explicaciones inmediatas
U de Chile desestima a su próximo entrenador.

Exceso de sinceridad: U de Chile tenía listo a su nuevo DT y decidieron darlo de baja por una potente advertencia
VIDEO | “La Moneda no es un fundo”: Primera Dama arriesga oficio en Contraloría tras ser vista sirviendo el almuerzo

VIDEO | “La Moneda no es un fundo”: Primera Dama arriesga oficio en Contraloría tras ser vista sirviendo el almuerzo

¡No niega la posibilidad! Histórico crack de Colo Colo podría volver al club
Estaba trabajando y descubrió algo aterrador: Sujeto encontró presuntas osamentas humanas en pleno Acceso Sur

Estaba trabajando y descubrió algo aterrador: Sujeto encontró presuntas osamentas humanas en pleno Acceso Sur

¡De talla Mundial! Universidad de Chile quiere dar el gran golpe con su nuevo DT
¿Qué se sabe hasta ahora? Chile y Estados Unidos sellan acuerdo que abre debate sobre recursos estratégicos

¿Qué se sabe hasta ahora? Chile y Estados Unidos sellan acuerdo que abre debate sobre recursos estratégicos

¡NUEVA POLÉMICA! Donald Trump no asegura seguridad de Irán si asisten al Mundial 2026

¿Coincidencia o algo más? Neymar Jr lleva 10 años "lesionándose" en la misma fecha
Horas críticas: Carabinero pelea por su vida tras fatal disparo en la cabeza en Puerto Varas

Horas críticas: Carabinero pelea por su vida tras fatal disparo en la cabeza en Puerto Varas

¡FUERTE PORTAZO! Manuel Pellegrini cierra tajantemente el tema de La Roja
¡Tras fuertes críticas y burlas! Diseñador de polémico logo de Gobierno de Kast hizo cruda confesión

¡Tras fuertes críticas y burlas! Diseñador de polémico logo de Gobierno de Kast hizo cruda confesión