VIDEO | ¡Pisa fuerte en Europa! Felipe Loyola celebra su primer gol en el viejo continente

Por: Gonzalo Zamora

Ayuda humanitaria a Cuba revive recuerdo de apoyo a Venezuela en pleno Gobierno de Piñera
VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato
VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

Uno de los jugadores nacionales que llegó esta temporada a Europa fue el caso de Felipe Loyola, el volante nacional venía mostrando muy buenas cosas en Independiente de Avellaneda en Argentina, lo que le permitió ser visto desde el viejo continente, donde finalmente llegó al fútbol italiano en el Pisa FC.

Si bien esta es la primera experiencia en Europa del seleccionado nacional, este desafío será bastante complejo, ya que el equipo no está teniendo una buena temporada, donde se ubican en los peligrosos puestos del descenso, donde Loyola tendrá que demostrar toda su capacidad para intentar ayudar a su equipo a salir de este difícil momento.

Felipe Loyola poco a poco se va ganando su lugar en el Pisa, donde tras su debut con el equipo se le vio con muchas ganas y bastante participativo en el juego, buscando ser protagonista en las jugadas y demostrar todas sus habilidades en el viejo continente.

EL día de hoy el Pisa de Felipe Loyola tenía un complicado desafío al enfrentarse en al AC Milan en condición de local, donde lamentablemente cayeron por 2-1, pero el gol que marcaba el empate momentáneo del local al minuto 71' fue obra del seleccionado nacional, marcando su primera anotación en el viejo continente.

Un duro presente

Con esta dura derrota ante el Milan, el Pisa se ubica en el penúltimo puesto en zona de descenso, donde además están a seis puntos de la salvación, por lo que deben comenzar a ganar encuentros con suma urgencia para intentar salvarse esta temporada.

Revisa a continuación la anotación de Loyola:

Ayuda humanitaria a Cuba revive recuerdo de apoyo a Venezuela en pleno Gobierno de Piñera
VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato
VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

