¡Se le acaban las opciones! El drama que vive Óscar Opazo tras salir de Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

El actual mercado de fichajes ha estado bastante movido en nuestro país, donde por el momento los equipos aún están a tiempo de sumar nuevos nombres ya que este termina al final de la cuarta fecha la próxima semana. Por ahora los equipos que tuvieron una amplia participación fueron Universidad de Chile y Deportes Limache con múltiples refuerzos.

Cabe señalar que también se dieron los casos de algunos jugadores nacionales que partieron al extranjero por primera vez. Estos fueron los casos de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro en Colo Colo, quienes llegaron al Elche de España y Rosario Central en Argentina respectivamente.

Por otro lado, como ya lo habíamos mencionado, en nuestro país el actual mercado de fichajes termina en una semana más cuando termine la cuarta fecha del Campeonato Nacional, es aquí donde hay varios jugadores al día de hoy que se mantienen sin club y tampoco tendrían algún ofrecimiento, por lo que peligran en no disputar esta temporada.

Uno de los juagadores que salió esta temporada de Colo Colo fue el caso de Óscar Opazo, quien no entraba en los planes del estratega Fernando Ortiz. Pero ahora el jugador estaría viviendo un complicado momento, ya que a una semana del término del mercado de fichajes, el futbolista aún no tiene un club donde estar este año.

Ya ha tenido sus rechazos

Es más, Óscar Opazo se ofreció a Santiago Wanderers, club donde se formó y que es hincha, pero no fue considerado por la dirigencia del cuadro caturro. Uno que también está en esta misma situación es el caso de un histórico de la Generación Dorada, Mauricio Isla, quien hasta el momento tampoco tendría un equipo para esta temporada.

