Denuncia y polémica: Ex defensa albo destroza arbitraje tras derrota ante Colo Colo

Mientras el calendario del campeonato vuelve a ponerse en marcha, el debate aún gira en torno a lo sucedido en la jornada anterior. Las miradas continúan sobre Colo Colo y su reciente victoria en la Liga de Primera, luego de una decisión arbitral que terminó siendo determinante en el resultado de ese encuentro.

El triunfo del Albo frente a Everton se definió recién en los minutos finales, cuando el marcador terminó 2-0 en el Estadio Monumental. El tanto de Yastin Cuevas en tiempo añadido inclinó definitivamente la balanza, aunque la jugada previa, marcada por el choque entre Joaquín Sosa y el arquero Ignacio González, continúa generando debate.

Fuerte denuncia contra Colo Colo

Desde la Ciudad Jardín surgió una voz crítica tras el partido: Ramiro González no guardó silencio y apuntó directamente contra el equipo dirigido por Fernando Ortiz. A pesar de su pasado en el club, el zaguero del conjunto Oro y Cielo utilizó la instancia ante los medios para expresar su furia por la acción que encendió la controversia.

“Hubo un foul a Nacho (González) que obviamente afecta enormemente el resultado. Tratamos de enfocarnos en lo nuestro, de no hablar del arbitraje. Sabemos que fuimos perjudicados y esperamos que no suceda más”, comenzó alegando frente a la prensa.

Lejos de conformarse con esa crítica, el ex miembro del Cacique fue más allá y arremetió tanto contra el árbitro como contra su ex institución. “Por un detalle de pelota parada, que es lo que venimos sufriendo, terminamos quedándonos con las manos vacías”, cuestionó González.

“Creo que el equipo en líneas generales estuvo bien, defensivamente fuimos sólidos. Aguantamos gran parte del partido y después lógicamente el partido se abrió”, concluyó el defensa de Everton.

