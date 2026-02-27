“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja
Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico
A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

VIDEO | ¡Se rinde ante el Ingeniero! Los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en España

El nuevo informe laboral del Instituto Nacional de Estadísticas reactivó de inmediato la ofensiva política: la ex abanderada presidencial Evelyn Matthei (UDI) irrumpió nuevamente en la escena pública con una batería de reproches dirigidos directamente al Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Así, el INE abrió un nuevo flanco de tensión tras revelar que el desempleo se empinó hasta el 8,3% en el período noviembre 2025–enero 2026, cifra que encendió alertas en el mundo técnico y político. Especialistas ya levantan comparaciones incómodas con el 7,7% que marcaba el indicador cuando el actual mandatario llegó a La Moneda.

Bajo este contexto de contraste sobre la evolución del mercado laboral, fue que la excandidata presidencial se pronunció con todo. "Este Gobierno será recordado como el gobierno del desempleo", sentenció a través de su cuenta de X, según recogió Meganoticias.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

De acuerdo con el citado medio, la exalcaldesa de Providencia aseguró que "860 mil personas perdieron su trabajo y hoy hay 2,5 millones de trabajadores informales, como resultado de malas políticas públicas".

Al final, cerró su feroz descargo con un dardo dirigido directamente al saliente jefe de Estado: "Mientras eso ocurría, el Estado se llenaba de operadores políticos. Ese es el legado que deja el actual presidente".

Te puede interesar: “Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

NOTAS DESTACADAS

Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja
Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico
A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

VIDEO | ¡Se rinde ante el Ingeniero! Los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en España
Impacto en Coronel: Cae sujeto acusado de cazar adultas mayores para robar y atacar sexualmente

Impacto en Coronel: Cae sujeto acusado de cazar adultas mayores para robar y atacar sexualmente
¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U

¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U
Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League

¡Atención Chile!: Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League
El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open

¿Lo conseguirá?: El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open
¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para defender a Castellón en la U

¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para destacar a Castellón en la U
O'Higgins ya tiene rival para la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

¡Por la fase de grupos!: O'Higgins ya tiene rival para la fase 3 de la Copa Libertadores 2026
Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico
¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores