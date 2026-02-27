“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

El nuevo informe laboral del Instituto Nacional de Estadísticas reactivó de inmediato la ofensiva política: la ex abanderada presidencial Evelyn Matthei (UDI) irrumpió nuevamente en la escena pública con una batería de reproches dirigidos directamente al Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Así, el INE abrió un nuevo flanco de tensión tras revelar que el desempleo se empinó hasta el 8,3% en el período noviembre 2025–enero 2026, cifra que encendió alertas en el mundo técnico y político. Especialistas ya levantan comparaciones incómodas con el 7,7% que marcaba el indicador cuando el actual mandatario llegó a La Moneda.

Bajo este contexto de contraste sobre la evolución del mercado laboral, fue que la excandidata presidencial se pronunció con todo. "Este Gobierno será recordado como el gobierno del desempleo", sentenció a través de su cuenta de X, según recogió Meganoticias.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

De acuerdo con el citado medio, la exalcaldesa de Providencia aseguró que "860 mil personas perdieron su trabajo y hoy hay 2,5 millones de trabajadores informales, como resultado de malas políticas públicas".

Al final, cerró su feroz descargo con un dardo dirigido directamente al saliente jefe de Estado: "Mientras eso ocurría, el Estado se llenaba de operadores políticos. Ese es el legado que deja el actual presidente".

Te puede interesar: “Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno