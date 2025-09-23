Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico

Director de Salud suspendido por vínculos con el narcotráfico

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! La gran solución a los problemas de Colo Colo
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez
Registro Civil

¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin

En esta nueva jornada, la polémica golpea de lleno a la esfera pública en Concepción. Víctor Valenzuela fue apartado de su cargo, como director del Servicio de Salud de Concepción, tras revelarse lazos con un capo narco de la zona conocido como "El Palta".

La situación estalló luego de que salieran a la luz conversaciones por WhatsApp y un presunto esquema de lavado de dinero a través de bienes raíces, lo que derivó en un sumario administrativo instruido por el Ministerio de Salud tras las revelaciones del Ministerio Público.

Cabe destacar que la investigación no solo lo vincula con la red de narcotráfico, sino que además expone nexos personales del trabajador público que hoy están bajo la mira. Se apunta a que Valenzuela habría compartido información sensible con una exautoridad del Gobierno Regional del Biobío, quien en el pasado fue su pareja durante la gestión de Rodrigo Díaz.

Las diligencias indican que este vínculo habría facilitado la compra y reventa de terrenos, mecanismo que se investiga como parte de un esquema de negocios inmobiliarios fraudulentos al servicio de la organización. Mientras se desarrolla la indagatoria, la dirección del Servicio de Salud de Concepción quedó en manos del doctor Claudio Morales, quien asumió la subrogancia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

El caso se enmarca en una investigación mayor contra la estructura criminal del Gran Concepción, donde las autoridades intentan determinar hasta dónde llegaba la influencia del capo y sus operadores dentro del aparato público.

Declaraciones de Victor en medio de la investigación

Por su parte, Valenzuela declaro que: “En ese contexto, el año 2023 esta persona se comunica conmigo en busca de colaboración para conocer el estado en que se encuentra la compra del terreno, lo que destrabaría una solución para dichas familias, a lo que respondí con la información que se encuentra en la página de Contraloría General de la República, disponible para toda la ciudadanía, pero que no siempre es conocida o utilizada por la comunidad en general".

Te puede interesar: Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno

NOTAS DESTACADAS

Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! La gran solución a los problemas de Colo Colo
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez
Registro Civil

¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin
Matías Moya volverá a Colo Colo

¡Por insólita razón!: Fue cortado por Almirón y está a punto de ser el primer refuerzo de Colo Colo en 2026
Tabilo campeón del ATP 250 de Chengdú

¡Grande Jano!: Alejandro Tabilo vence a Musetti y se consagra campeón del ATP 250 de Chengdú
Álvarez recupera a Israel Poblete en la U

¡Sonríe Gustavo Álvarez!: La U recupera a una de sus figuras para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Están chochos!: Los millones que espera Colo Colo gracias al romance de Brayan Cortés y Peñarol
Max Verstappen se rinde en la Fórmula 1

¡Tiró la toalla!: Max Verstappen se baja de la lucha por el título en la Fórmula 1
joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada