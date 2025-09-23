Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico

En esta nueva jornada, la polémica golpea de lleno a la esfera pública en Concepción. Víctor Valenzuela fue apartado de su cargo, como director del Servicio de Salud de Concepción, tras revelarse lazos con un capo narco de la zona conocido como "El Palta".

La situación estalló luego de que salieran a la luz conversaciones por WhatsApp y un presunto esquema de lavado de dinero a través de bienes raíces, lo que derivó en un sumario administrativo instruido por el Ministerio de Salud tras las revelaciones del Ministerio Público.

Cabe destacar que la investigación no solo lo vincula con la red de narcotráfico, sino que además expone nexos personales del trabajador público que hoy están bajo la mira. Se apunta a que Valenzuela habría compartido información sensible con una exautoridad del Gobierno Regional del Biobío, quien en el pasado fue su pareja durante la gestión de Rodrigo Díaz.

Las diligencias indican que este vínculo habría facilitado la compra y reventa de terrenos, mecanismo que se investiga como parte de un esquema de negocios inmobiliarios fraudulentos al servicio de la organización. Mientras se desarrolla la indagatoria, la dirección del Servicio de Salud de Concepción quedó en manos del doctor Claudio Morales, quien asumió la subrogancia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

El caso se enmarca en una investigación mayor contra la estructura criminal del Gran Concepción, donde las autoridades intentan determinar hasta dónde llegaba la influencia del capo y sus operadores dentro del aparato público.

Declaraciones de Victor en medio de la investigación

Por su parte, Valenzuela declaro que: “En ese contexto, el año 2023 esta persona se comunica conmigo en busca de colaboración para conocer el estado en que se encuentra la compra del terreno, lo que destrabaría una solución para dichas familias, a lo que respondí con la información que se encuentra en la página de Contraloría General de la República, disponible para toda la ciudadanía, pero que no siempre es conocida o utilizada por la comunidad en general".

Te puede interesar: Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno