El millonario sueldo de Fernando Gago en su último club antes de negociar con la U: ¿Vale la pena?

Universidad de Chile continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador para esta temporada 2026, y luego de que en los últimos días comenzara a sonar con fuerza el nombre de Fernando Gago, también trascendió el millonario sueldo que recibía el DT en su último club, el cual podría complicar su arribo a la U.

Efectivamente, tras despedir a Francisco Meneghini, el ex Boca Juniors asoma como uno de las favoritos del 'Romántico Viajero' para asumir el cargo, e incluso al otro lado de la cordillera se habla de conversaciones bastante avanzadas, aunque una vez más los temas económicos amenazan la operación.

Resulta que antes de quedarse sin equipo, el argentino dirigió en la adinerada Liga MX en 2025, más específicamente en el Necaxa, elenco donde firmó un contrato de 2 millones de dólares al año, lo que se traduce en más de 150 millones de pesos mensuales: casi tres veces más de lo que cobraba 'Paqui'.

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Fernando Gago fue despedido del Necaxa tras casi 6 meses en el club.

Tal cual, se estima que el cuerpo técnico liderado por Meneghini percibía unos 53 millones de pesos al mes en el CDA, por lo que si Fernando Gago realmente quiere ponerse el buzo azul, lo más probable es que se busque un punto medio y la dirigencia tenga que romper el chanchito, pese a su cuestionada carrera como entrenador.

Los otros candidatos a la banca de la U

Cabe mencionar que el trasandino no es el único que ha sido vinculado con Universidad de Chile, pues incluso se especuló que Jorge Fossati tenía todo listo, pero finalmente el uruguayo ya no es opción, mientras que también rondaron nombres como Reinaldo Rueda, Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y Esteban Solari.

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