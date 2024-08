¿Se acabó todo?: La conversación entre Claudio Bravo y Ricardo Gareca que hipoteca su futuro en La Roja

A través de una conferencia de prensa en Juan Pinto Durán, Ricardo Gareca dio a conocer su nómina para los próximos encuentros de Chile rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, y tras la ausencia de Claudio Bravo en la lista, se destapó una crucial conversación del arquero y el técnico sobre su futuro en La Roja.

Así es, el guardameta no estará presente en los duelos frente a Argentina y Bolivia programados para septiembre, los cuales serán claves en las aspiraciones de la Selección Chilena de llegar a la próxima cita mundialista, por lo que la decisión del 'Tigre' de no llamar al capitán de la 'Generación Dorada' generó un sinnúmero de reacciones.

Ante ello, en el programa F360 de ESPN, el periodista Cristian Caamaño sacó a la luz un desconocido diálogo que tuvieron Bravo y Gareca en relación a lo que se venía para el golero en el combinado nacional, llegando a tomar una drástica decisión que hipotecó su participación en la fecha FIFA del mes entrante.

"En la Copa América, cuando esta terminó hubo una conversación entre ambos, cuando no tenía club Claudio y no tenía definido su futuro aún: 'me parece que si no encuentras club, lo lógico es que yo no te convoque'. Claudio lo entendió perfectamente, esa es la información que tengo", expuso el comunicador.

En esa línea, Caamaño reafirmó que si Claudio Bravo no está en la nómina de 26 jugadores para estos partidos de La Roja, es netamente porque desde su salida del Real Betis, aún no define su nuevo equipo: "Eso se ratificó ahora, y me parece que, tomando en cuenta todos los antecedentes y todas las declaraciones, se toma la decisión más lógica".

