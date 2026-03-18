¿Ganará más que Meneghini? Sacan a la luz el millonario sueldo que tendrá Fernando Gago en U de Chile

Ya es un hecho que Fernando Gago será el nuevo entrenador de U de Chile y el reemplazante final de Francisco Meneghini. El exjugador del Real Madrid tiene todo listo para asumir y convertirse en el DT de los azules, trabajo que llevará a cabo con un sueldo considerablemente más alto que el que percibía "Paqui".

Si bien es cierto que no ha conseguido grandes títulos, la trayectoria de Gago como entrenador es incuestionable. El estratega tiene amplia experiencia tras sus pasos por Chivas, Racing, Boca Juniors y Necaxa, razón por la que Azul Azul tuvo que desembolsar importantes millones para convencerlo en su arribo.

El sueldo de Fernando Gago en U de Chile

Según revelaron desde EnCancha, el nuevo DT de la U recibirá un sueldo de 65 millones de pesos mensuales, cifra mayor a los 50 millones que recibía Meneghini y de los 58 que ganaba Gustavo Álvarez. Además, tiene una cláusula para evaluar su contrato a final de año para evaluar su continuidad de cara al 2027, la que estará sujeta a una clasificación a copa internacional.

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Gago tendrá un millonario sueldo en la U.

Los números de Fernando Gago

Este increíble sueldo parece algo contradictorio si analizamos los números de Gago como entrenador. Después de un turbulento pasar por Boca Juniors, de donde fue destituido por bajos rendimientos y malos resultados, arribó al Necaxa de la Liga MX, donde el panorama no fue distinto: cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas.

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A pesar de esto, Azul Azul decidió confiar en su jerarquía y experiencia para tomar el fierro caliente de la U, donde deberá luchar por remontar puntos en la tabla de posiciones y trabajar para terminar clasificando a alguna competencia internacional de cara a la temporada 2027.