¿Sonríe Colo Colo? Denuncia complica a Deportes Limache con posible resta de puntos en Liga de Primera

La Liga de Primera ya suma siete jornadas y han sido dos los equipos que han mostrado el mejor rendimiento, Colo Colo y Deportes Limache. Ambos compiten palmo a palmo en la cima de la tabla, pero ahora una denuncia contra el conjunto limachino podría hacer festejar aún más al Cacique en este inicio de temporada.

Todo esto se debe a que la Unidad de Control Financiero interpuso una denuncia por negligencias administrativas con sus futbolistas. La demanda ya fue presentada en el Tribunal de Disciplina de la ANFP y acusa un retraso en el pago de cotizaciones previsionales correspondientes al mes de enero.

Denuncia pone en aprietos a Deportes Limache

Según la información de Radio ADN, el equipo acusado tendrá que asistir a la próxima sesión del Tribunal de Disciplina para presentar sus descargos y, de esta manera, evitar una posible sanción en su contra, la cual podría consistir incluso en una resta de puntos.

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Deportes Limache recibe dura denuncia.

En caso de sufrir el castigo, todos sus rivales de la Liga de Primera saldrían beneficiados, pero especialmente Colo Colo. El Cacique es el líder absoluto esta temporada pero solo un punto lo separa de Limache, razón por la que una pérdida de unidades sería clave para escaparse en la tabla.

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Así las cosas, el Tomate Mecánico está a la espera de defenderse de la mejor manera después de presentar irregularidades en el pago de cotizaciones previsionales en el club. De momento quedará aguardar para ver cómo presentan sus alegatos y, posteriormente, qué castigo determina la ANFP.