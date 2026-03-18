¿Iría sin Chile? Omar Carabalí es seguido por otra selección para jugar el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina, donde quedan menos de 100 días para su realización en el norte de nuestro continente. En esta oportunidad las sedes que recibirán este evento serán Estados Unidos, México y Canadá.

Lamentablemente y como se ha hecho costumbre, La Roja no participará de esta edición de la cita mundialista nuevamente, esto tras una impresentable clasificatoria donde quedamos en el último lugar con sólo dos victorias.

Por otro lado, el Mundial 2026 ha estado rodeado de enormes polémicas, sobre todo por su sede principal, Estados Unidos, quienes actualmente están participando de un combate bélico junto a Israel en contra de Irán, quien además es uno de los países participantes en esta edición.

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Ya queda muy poco para la realización del Mundial 2026 en el norte de nuestro continente, donde una vez más, la selección chilena no participará tras una horrible fase clasificatoria donde quedamos en el último lugar de la tabla de posiciones en nuestra región.

¿Va al Mundial sin Chile?

Pese a esto, hay un jugador nacional que podría participar de la cita mundialista, pero representando a otra selección, este es el caso del portero Omar Carabalí. El arquero que está teniendo un enorme presente en O'Higgins, es seguido desde cerca por Ecuador, ya que nació en Guayaquil. Además, esto podría ser una realidad, ya que si bien ha participado de varios procesos en divisiones inferiores en nuestro país, nunca ha sumado minutos en la selección mayor.

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