¡De no creer! Extranjeros roban retroexcavadora en plena frontera y terminan detenidos en Colchane

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Por: Catalina Martínez

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Mientras realizaban labores de vigilancia en la frontera de Colchane, región de Tarapacá, funcionarios del OS7 de Carabineros detectaron a dos ciudadanos bolivianos trasladando ilegalmente una retroexcavadora, procediendo a su detención en el lugar.

Según consignó ADN Radio, en medio de recorridos preventivos, los funcionarios advirtieron movimientos con una máquina pesada que no coincidían con sus labores habituales. Al realizar el control respectivo, verificaron que se trataba de una retroexcavadora con encargo por robo, la cual estaba siendo utilizada de forma irregular.

La información reunida apunta a que la máquina estaba siendo utilizada para acondicionar rutas informales en la frontera, mediante trabajos de excavación. Este tipo de maniobras, advierten fuentes policiales, puede ser aprovechado por organizaciones dedicadas al ingreso ilegal de productos y drogas.

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En el lugar también quedó fuera de circulación la maquinaria utilizada —una retroexcavadora MF 750—, mientras que los dos involucrados, dos ciudadanos bolivianos de 31 y 43 años, fueron retenidos por el personal policial. Uno de ellos, según se informó, ya había enfrentado previamente a la justicia por un hecho de características similares.

Mientras el procedimiento judicial se activa con la presentación de los detenidos ante el juzgado, las policías mantienen en curso distintas acciones para establecer si existen más involucrados en estas maniobras en la zona limítrofe de Colchane.

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