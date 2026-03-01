¿Buena decisión?: Víctor Dávila destapa por qué dejó plantado a Colo Colo en el último mercado

Víctor Dávila destapa por qué plantó a Colo Colo en el último mercado

Por: Kevin Vejar

Como bien es sabido, uno de los nombres que más ruido hizo en Colo Colo durante el último mercado de fichajes fue el de Víctor Dávila, pero el atacante nacional finalmente no llegó al Cacique, y ahora fue él mismo quien reveló por qué decidió rechazar a los albos y continuar su carrera en el América de México.

Así es, hace algunos meses, el seleccionado nacional chileno no lo pasaba nadie bien en 'Las Águilas', y todo parecía indicar que su destino era abandonar la institución, situación que llegó hasta las oficinas de Blanco y Negro, donde contactaron al futbolista para intentar hacerse con sus servicios de cara a la presente campaña.

En diálogo con el sitio Récord, el ofensivo explicó cómo enfrentó su inminente salida del equipo: "El fútbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien todos están al lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza porque entiendo que el fútbol es de momentos".

Dávila nunca tuvo la intención de llegar a Colo Colo

En esa línea, el formado en las inferiores de Huachipato fue enfático en que la decisión no pasa por un desaire al 'Eterno Campeón', sino más bien por su compromiso con el elenco que hoy defiende: "Fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, pero nunca estuvo en mi cabeza".

"Creo que el trabajo duro es importante para volver a agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo", profundizó Víctor Dávila, que aparentemente solo tiene cabeza para recuperar terreno en el América de México, poniendo fin a una novela que lo tuvo ad portas de arribar a Macul.

