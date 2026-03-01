Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U: "He pensado en..."

Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U

Por: Kevin Vejar

Esta tarde se llevará a cabo el esperado Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, y en la previa del encuentro, Arturo Vidal, quien será uno de los protagonistas en el Estadio Monumental, se sinceró y explicó cómo visualiza la última parte de su carrera, que llegará a su fin precisamente en el Cacique.

Efectivamente, si bien en un principio le costó ganarse al técnico Fernando Ortiz, el experimentado volante volvió a convertirse en una pieza fundamental del cuadro 'popular', y hoy estará en la mitad de la cancha ante el archirrival histórico en un duelo que podría marcar un antes y un después en la Liga de Primera.

Sin embargo, ya con 38 años, el ex Bayern Múnich es consciente de que el retiro se acerca cada vez más rápido, y en diálogo con El Deportivo del diario La Tercera, expuso que si bien no descarta seguir jugando un tiempo más, esta temporada 2026 podría ser la última de su exitosa carrera como futbolista.

Arturo Vidal ya mira de reojo su retiro.

¿Qué hará Arturo Vidal después del retiro?

Eso sí, en el caso de colgar los botines, no tiene ninguna duda de cuál será su próximo paso, pues el bicampeón de América con la Selección Chilena medita seriamente continuar ligado a este deporte, pero entregándole todo su conocimiento a los jugadores como director técnico: "He pensado en ser entrenador".

"Ya tengo el curso, así que el día que decida retirarme, seguramente me sacaré el buzo para ponerme el traje y ser DT", insistió Arturo Vidal al citado medio, pero por lo pronto su foco está en levantar al menos un título más junto a Colo Colo, y para ello hoy será clave hacerse fuerte en casa contra Universidad de Chile.

