Atención Premier League: Darío Osorio hace historia con valioso récord junto al FC Midtjylland

Sin duda alguna, Darío Osorio es uno de los representantes de nuestro país que mejor momento atraviesa en el fútbol europeo, y la mayor prueba de ello es la histórica marca que acaba de alcanzar junto al FC Midtjylland, la cual llega justo cuando el chileno suena con más fuerza que nunca en la Premier League.

Efectivamente, según los trascendidos en tierras británicas, el formado en las inferiores de Universidad de Chile se metió de lleno en la carpeta de diversos elencos de la, para muchos, mejor liga del planeta, aunque más allá del interés de Arsenal y Liverpool, todo apunta a una escala previa en algún club como West Ham o Fulham.

Todo esto parece ser fruto del gran trabajo que está haciendo el atacante de 22 años en Dinamarca, y es que pese a la reciente derrota ante Nordsjaelland por la Superliga Danesa, su equipo aprovechó las redes sociales para compartir el notable hito de Osorio: alcanzó los 100 partidos con la camiseta del Midtjylland.

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"Felicidades, Darío", publicó la institución, donde desde su arribo a mediados de la temporada 2023, el zurdo marcó 21 goles y repartió 15 asistencias, números que lo han convertido en una de las figuras del elenco donde ya suma un centenar de apariciones, conquistando no solo a la hinchada, sino también a su entrenador.

DT del Midtjylland llena de elogios a Darío Osorio

"Tú eres la razón por la que hoy pudimos jugar así. Quizás no marcaste tu propio gol, pero fuiste el jugador más importante. Ahora mismo no puedo encontrar a ningún jugador en el mundo que, como atacante, esté haciendo esto. Estoy muy orgulloso de ti", fueron las palabras de Mike Tullberg hacia el chileno hace solo unos días.

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