Leyenda de la U quiere ver a un ex Colo Colo como nuevo DT azul: "Le daría una identidad..."

Luego de la abrupta salida de Francisco Meneghini, Universidad de Chile trabaja a toda máquina para definir quién será su nuevo técnico para el resto de esta temporada 2026, y mientras la dirigencia estudia diversos nombres, una leyenda de la institución propuso ofrecerle el cargo a un reconocido exrostro de Colo Colo.

Tras el adiós de Gustavo Álvarez, Azul Azul decidió apostar por el 'Paqui', pero su estadía en el Centro Deportivo Azul se volvió insostenible y ahora tocará elegir a otro adiestrador que pueda tomar las riendas de un plantel desorientado, y fue Pedro 'Heidi' González quien eligió al hombre indicado para este desafío.

En diálogo con Bolavip, el otrora atacante del 'Romántico Viajero' no titubeó y aseguró que José Luis Sierra cuenta con los pergaminos para convertirse en nuevo entrenador de los azules: "Yo creo que por la forma en la que trabaja el 'Coto', más en lo interno digo, sería el ideal para Universidad de Chile".

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"Por la forma que tiene de jugar, creo que le daría una identidad bastante importante al equipo, sobre todo en este momento", destacó sobre el técnico que ha dirigido a Unión Española, Colo Colo, Palestino y una serie de clubes del Medio Oriente, y curiosamente, en la actualidad se encuentra libre para negociar.

Pedro 'Heidi' González quiere ver a José Luis Sierra en la U.

La decepción del 'Heidi' con Francisco Meneghini

Para finalizar, Pedro González admitió que en un principio confiaba en Francisco Meneghini en su arribo al 'Bulla', pero terminó decepcionado: "Lo tenía como un buen técnico, pero en algunas situaciones lo vi súper débil con el equipo. O sea, se veía que no tenía carácter para estar en un grande como la U".

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