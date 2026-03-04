¡Aprovechó su oportunidad! Damián Pizarro se llena de elogios tras debut en Racing

Uno de los jugadores que ha tenido que dar la vuelta larga en su carrera es el caso de Damián Pizarro, quien en su momento fue presentado como la gran promesa del fútbol chileno, dando rápidamente el tan ansiado salto a Europa.

El delantero nacional debutó en Colo Colo, donde tras unas buenas temporadas fue visto inmediatamente desde el extranjero, donde llegó al Udinese en Italia, pero lamentablemente no sumó muchos minutos, ya que no convencía al cuerpo técnico.

Tras esto, Damián Pizarro salió al Le Havre en Francia, donde le ocurrió nuevamente lo mismo, razón por la que decidió volver a nuestro continente, específicamente al Racing de Argentina. Es aquí donde debió ponerse a punto físico y técnico con el resto de sus compañeros, antes de tener una oportunidad en el equipo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

El día de ayer, Damián Pizarro tuvo su tan ansiado debut en el Racing Club de Argentina, donde además salió como titular en la victoria por 3-0 de su equipo como vistante sobre Atlético Tucumán, donde además el delantero nacional entregó una notable asistencia de taco.

Va ganado confianza

El delantero nacional tuvo un buen cometido en su primer partido en la liga argentina, donde además de la aprobación de la prensa del otro lado de la cordillera, también se ganó algunos elogios de su entrenador, Gustavo Costas. "Le pedí que si podía, hiciera el esfuerzo, y la verdad es que entró bien. Le falta todavía, tiene que dar más, mucho más, pero para ser su primer partido y como hace tanto que no jugaba, hizo las cosas correctamente".

También te puede interesar: ¡INSÓLITO! ATP le cobra a jugadores para sacarlos de zona bélica en Emiratos Árabes