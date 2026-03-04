¡INSÓLITO! ATP le cobra a jugadores para sacarlos de zona bélica en Emiratos Árabes

Actualmente el mundo está entrando en una nueva etapa de fuerte conflicto bélico, donde Estados Unidos junto a Israel están atacando en conjunto a Irán, quienes en respuesta están lanzando ataques a distintos países del medio oriente.

Esta situación afecta a distintos sectores, donde uno de estos también es el deporte, donde por ejemplo en el mundo del tenis, se han tenido que cancelar algunos torneos debido a la actual situación que pone en peligro a los tenistas.

Sumado a esto, estos días se dio una situación bastante llamativa, donde algunos tenistas que participaron del ATP 500 de Dubai, quedaron varados en medio oriente ya que tampoco están saliendo muchos vuelos de esa zona.

La actual situación bélica en medio oriente a provocado la cancelación de distintos torneos de tenis, ya que no es seguro ni para los tenistas ni asistentes el estar actualmente en aquella zona de conflicto. Pero tras estas cancelaciones de última hora, la ATP encendió una fuerte polémica por el trato hacia algunos jugadores.

¿Se están aprovechando de la situación?

Es aquí donde algunos torneos de la categoría Challenger fueron cancelados con justa razón, por lo que el ente rector estaba preparando vuelo charter para el día de mañana, pero con un enorme costo para los tenistas afectados. Según un correo que está circulando por redes sociales, la ATP le cobraría a los jugadores 5 mil euros para sacarlos de Emiratos Árabes y ponerlos a salvo para que puedan continuar con disputando el circuito.

