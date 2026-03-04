¡INSÓLITO! ATP le cobra a jugadores para sacarlos de zona bélica en Emiratos Árabes

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación por supuesto “vaper de marihuana”

¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación en reportaje de Canal 13
Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

¡Mueve las piezas! El cambio en Universidad de Chile para enfrentar a Palestino
¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Aprovechó su oportunidad! Damián Pizarro se llena de elogios tras debut en Racing
FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

VIDEO | ¡Con apagón y todo! Audax Italiano se mete en la fase de grupos de la Copa Sudamericana
“Harto patudo que es”: Familia de víctima reacciona a petición de Martín de los Santos previo a su extradición

“Harto patudo que es”: Familia de víctima reacciona a petición de Martín de los Santos previo a su extradición

¡Malas noticias! Tomás Barrios no pudo en el Master 1000 de Indian Wells

¡Habrá que tener doble pantalla! Dónde y a qué hora ver a los equipos chilenos en copas internacionales

Actualmente el mundo está entrando en una nueva etapa de fuerte conflicto bélico, donde Estados Unidos junto a Israel están atacando en conjunto a Irán, quienes en respuesta están lanzando ataques a distintos países del medio oriente.

Esta situación afecta a distintos sectores, donde uno de estos también es el deporte, donde por ejemplo en el mundo del tenis, se han tenido que cancelar algunos torneos debido a la actual situación que pone en peligro a los tenistas.

Sumado a esto, estos días se dio una situación bastante llamativa, donde algunos tenistas que participaron del ATP 500 de Dubai, quedaron varados en medio oriente ya que tampoco están saliendo muchos vuelos de esa zona.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

La actual situación bélica en medio oriente a provocado la cancelación de distintos torneos de tenis, ya que no es seguro ni para los tenistas ni asistentes el estar actualmente en aquella zona de conflicto. Pero tras estas cancelaciones de última hora, la ATP encendió una fuerte polémica por el trato hacia algunos jugadores.

¿Se están aprovechando de la situación?

Es aquí donde algunos torneos de la categoría Challenger fueron cancelados con justa razón, por lo que el ente rector estaba preparando vuelo charter para el día de mañana, pero con un enorme costo para los tenistas afectados. Según un correo que está circulando por redes sociales, la ATP le cobraría a los jugadores 5 mil euros para sacarlos de Emiratos Árabes y ponerlos a salvo para que puedan continuar con disputando el circuito.

También te puede interesar: VIDEO | ¡Con apagón y todo! Audax Italiano se mete en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

NOTAS DESTACADAS

¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación por supuesto “vaper de marihuana”

¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación en reportaje de Canal 13
Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

¡Mueve las piezas! El cambio en Universidad de Chile para enfrentar a Palestino
¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Aprovechó su oportunidad! Damián Pizarro se llena de elogios tras debut en Racing
FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

VIDEO | ¡Con apagón y todo! Audax Italiano se mete en la fase de grupos de la Copa Sudamericana
“Harto patudo que es”: Familia de víctima reacciona a petición de Martín de los Santos previo a su extradición

“Harto patudo que es”: Familia de víctima reacciona a petición de Martín de los Santos previo a su extradición

¡Malas noticias! Tomás Barrios no pudo en el Master 1000 de Indian Wells

¡Habrá que tener doble pantalla! Dónde y a qué hora ver a los equipos chilenos en copas internacionales
VIDEO | Por llamada de Boric que Kast no contestó: La impactante revelación con la que Mónica Perez arrinconó a Mara Sedini

VIDEO | Por llamada de Boric que Kast no contestó: La impactante revelación con la que Mónica Perez arrinconó a Mara Sedini
Ranking extranjero instala debate: ¿Chile sería un buen refugio si estallara la Tercera Guerra Mundial?

Ranking extranjero instala debate: ¿Chile sería un buen refugio si estallara la Tercera Guerra Mundial?
¡Hasta recetas les dejaron! Ciclistas europeos graban descenso en santuario natural de Concón y reciben ola de críticas en redes

¡Hasta recetas les dejaron! Ciclistas europeos graban descenso en santuario natural de Concón y reciben ola de críticas en redes
“Mándenme un WhatsApp”: La explicación de José Antonio Kast que se volvió tendencia tras choque con presidente Boric

“Mándenme un WhatsApp”: La explicación de José Antonio Kast que se volvió tendencia tras choque con presidente Boric

¡Las novedades ante Audax! Colo Colo recupera a un jugador y otro es duda en el torneo
En Colo Colo ponen fecha de salida a Fernando Ortiz tras goleada ante Limache

¡Pese a la derrota! El ninguneo de Fernando Ortiz a Universidad de Chile tras Superclásico

VIDEO | ¿Estás de acuerdo? Esteban Paredes habla de la capitanía de De Paul en Colo Colo
El insólito motivo que desencadenó una balacera a las puertas de cárcel de Concepción

¡Agresor fue finalmente detenido! El insólito motivo que desencadenó una balacera a las puertas de cárcel de Concepción

¡Indian Wells en problemas! Tenistas se encuentran varados en Dubai por conflictos bélicos
"Esto no ha terminado": Hermanos Antihuen Santi reciben condena por triple homicidio de carabineros

"Esto no ha terminado": Hermanos Antihuen Santi reciben condena por triple homicidio de carabineros