Objetivo La Roja: Córdova marca el rumbo para seducir a “sangre chilena” en Dinamarca

La dirigencia del fútbol chileno tomó una decisión definitiva: durante lo que queda de 2026 no buscarán nuevo entrenador para La Roja. En lugar de salir al mercado por un nuevo técnico, la ANFP optó por respaldar el proyecto de Nicolás Córdova, quien, desde su rol como coordinador de selecciones, mantiene a su cargo el trabajo en todas las categorías del equipo.

De Europa para Chile

Como parte de su planificación, Córdova volverá a instalarse en el Viejo Continente con una misión específica: dialogar directamente con prospectos de “sangre chilena” que hoy se forman en clubes europeos, con la idea de sumarlos inicialmente al trabajo de la Sub 20 y dejar abierta la puerta a una futura convocatoria a la Selección Chilena adulta.

El ejemplo más reciente es el del joven defensor Thomas Dean, actualmente en el Espanyol de Barcelona, aunque su nombre no es el único que aparece en el radar. La agenda del estratega incluye ahora una escala en el norte de Europa, donde pretende identificar a un delantero con proyección para las futuras generaciones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol

Según una publicación difundida por la cuenta Chilenos por el mundo, dedicada a monitorear a los futbolistas nacionales en el extranjero, el atacante Roberto Risnaes sería el próximo objetivo a observar directamente en cancha, para sostener eventuales reuniones con él.

Exclusivo: Nicolás Córdova viajará a Europa para ver en vivo y conversar con Roberto Risnaes 🇨🇱🇩🇰 actual delantero centro del Copenhague sub 19.

El jugador con pasos por las selecciones juveniles de Dinamarca tiene todas las intenciones de vestir la camiseta de la Roja pic.twitter.com/kaZoMJ8bqv — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) February 12, 2026

¿Quién es Roberto Risnaes?

Risnaes pisó por primera vez este mundo el 29 de enero del 2007 en Dinamarca, y hoy se desempeña como integrante de la Sub 19 del FC Copenhague. Con experiencia previa en las selecciones juveniles danesas (Sub 16, Sub 17 y Sub 18), su perfil se caracteriza por una notable capacidad para definir dentro del área, justamente el tipo de delantero que buscan proyectar a futuro en La Roja.

Aunque en sus inicios fue utilizado por la banda, el rol natural de Roberto está en el corazón del área. Sus números respaldan ese perfil: con el FC Copenhague suma 21 conquistas en 60 presentaciones repartidas entre la Sub 19, el equipo de reservas y la UEFA Youth League. A eso se agregan nueve anotaciones en 31 partidos defendiendo a selecciones juveniles.

Cabe destacar, que la intención del joven de vestir la camiseta de la selección quedó clara a comienzos de 2025, y desde entonces la ANFP activó gestiones para incorporarlo a su proyecto deportivo. Ese interés mutuo podría terminar de consolidarse cuando Nicolás Córdova concrete un encuentro personal con el delantero.

Te puede interesar: ¡Una nueva joya nacional! Nicolás Córdova sorprende con chileno-español en La Roja sub-20