Clemente Huerta se ubica 6° en el Ranking tras el debut de la F4 de Estados Unidos

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Por: Paula Osorio

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El piloto chileno de Velox USA superó un complejo fin de semana en NOLA Motorsports Park y ya piensa en el próximo desafío en Wisconsin tras sumar sus primeros 16 puntos de la temporada.

Un debut de aprendizaje en Louisiana

Con un meritorio séptimo lugar en la carrera final, el piloto chileno Clemente Huerta concluyó su participación en la fecha inaugural de la temporada 2026 del Campeonato de Fórmula 4 de Estados Unidos. La cita, disputada en el circuito NOLA Motorsports Park en Avondale, Louisiana, dejó un balance agridulce para el deportista nacional de 17 años.

Pese a no alcanzar el podio, Huerta regresa a Chile para retomar sus estudios de cuarto medio con una mochila cargada de aprendizaje tras competir en tres intensas carreras bajo el alero del equipo Velox USA.

El incidente que marcó el fin de semana

La participación de Huerta estuvo marcada por la regularidad y la resiliencia:

  • Carrera 1: Finalizó en la 5ª posición, demostrando ritmo de punta.
  • Carrera 2: Abandonó tras un fuerte choque provocado por el uruguayo Gastón Irazú en la curva 13.
  • Carrera 3: Logró un sólido 7º puesto tras una recuperación mecánica del equipo.

"No quedé conforme, sin embargo, estoy seguro de que en la próxima fecha superaremos lo realizado en Louisiana", afirmó el piloto tras el cierre de la jornada.

Resiliencia en pista: El trabajo del equipo Velox USA

El momento crítico ocurrió durante la segunda competencia. Mientras peleaban en el grupo de avanzada junto a Campbell y Fourie, Irazú perdió el control de su monoplaza, impactando directamente al piloto chileno.

El choque dejó al auto de Huerta con daños de consideración: trompa rota, daños en la parrilla de suspensión, dirección y barras laterales. No obstante, la rápida intervención de los mecánicos de Velox USA permitió que el chileno pudiera largar el domingo y rescatar puntos valiosos para el campeonato.

Clasificación General: F4 United States Championship 2026

Tras la primera fecha, el ranking queda liderado por el estadounidense Caleb Campbell. Clemente Huerta se mantiene en la lucha directa por el Top 5.

PosiciónPilotoPuntos
Caleb Campbell75
Zach Fourie54
Cole Medeiros39
Clemente Huerta (CHI)16

Próximo desafío: Road America

La acción de la Fórmula 4 estadounidense regresará del 14 al 17 de mayo en el emblemático autódromo de Road America, ubicado en Elkhart Lake, Wisconsin. En dicha instancia se disputarán las carreras 4, 5 y 6 del calendario, donde Huerta buscará escalar posiciones en la tabla general.

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