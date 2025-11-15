¿La verdadera métrica?: La Roja de Córdova rompe brutal estadística tras victoria ante Rusia

Mientras varias selecciones continúan preparándose para la Copa del Mundo 2026, La Roja aprovechó esta nueva fecha FIFA para comenzar a pavimentar su largo camino hacia la edición 2030 de la cita planetaria, y es que hoy Chile derrotó por 2-0 a Rusia en un amistoso que incluso acabó con un negativo y revelador registro.

Efectivamente, cuando aún es toda una interrogante quién asumirá como DT para este nuevo ciclo, siendo Gustavo Álvarez uno de los nombres que seduce a Pablo Milad y la ANFP, lo cierto es que Nicolás Córdova consiguió esta jornada su primer triunfo como técnico interino del combinado nacional chileno.

Gonzalo Tapia (36') y Ben Brereton (77') anotaron para el equipo de todos, que si bien no fue ampliamente dominador en el estadio Olímpico Fisht de Sochi, cumplió un correcto encuentro y se llevó un resultado justo como forastero, algo que no se veía hace bastante tiempo en la Selección Chilena.

Partido terminado en Sochi 🔚#LaRoja 🇨🇱 derrotó a Rusia en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi.



⚽️ Gonzalo Tapia

⚽️ Ben Brereton #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/wNcrZqNAV2 November 15, 2025

Tres años sin ganar como visita

Tal como leyó, tuvieron que pasar más de tres años para que La Roja consiguiera una nueva victoria en calidad de visita, algo que no ocurría desde el 1 de febrero de 2022, cuando Chile derrotó por 3-2 a Bolivia en un compromiso válido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar.

Cabe mencionar que la Selección Chilena también registra un triunfo en el extranjero el pasado 22 de marzo de 2024, con nada más y nada menos que Ricardo Gareca en el banco, pero dicha victoria por 3-0 contra Albania no se suma a esta estadística ya que se disputó en terreno neutral (Parma), es decir, no había local ni visitante.

