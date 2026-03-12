¿Qué se sabe hasta ahora? Chile y Estados Unidos sellan acuerdo que abre debate sobre recursos estratégicos

A tan solo un día de su investidura como nuevo presidente, José Antonio Kast, se reunió con Christopher Landau, secretario de Estado de Estados Unidos., y Brandon Judd, el controvertido embajador de dicho país en Chile, donde firmaron la Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras.

¿De qué se trata el acuerdo?

Según lo informado por ADN Radio, el pacto apunta a profundizar la colaboración bilateral en torno a minerales estratégicos utilizados en tecnologías avanzadas, además de fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro. Asimismo, contempla la búsqueda de fórmulas de financiamiento para impulsar nuevas inversiones en el sector.

De acuerdo con el citado medio, Landau hizo énfasis en la “necesidad” de una coalición en materia tecnológica y económica. “Necesitamos cooperar en muchos temas, en materias de minerales, de comunicaciones y creo que tenemos una visión compartida para un futuro mejor para ambos países”, afirmó.

Por otro lado, pasando a la comentada temática de seguridad, Brandon Judd sentenció: “Cuando hablamos en temas de seguridad (…) nosotros somos socios y compartimos información, compartimos inteligencia, y si todavía queremos compartir todo eso, tenemos que tener confianza que la información que compartimos será guardada”.

Lo que se sabe hasta ahora

Cabe destacar que, de momento, el acuerdo mantiene varios elementos aún sin definiciones públicas. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre proyectos mineros específicos que se financiarán bajo este mecanismo, ni se han anunciado montos de inversión o compromisos económicos concretos asociados a la declaración. Asimismo, no se ha detallado qué minerales serán priorizados dentro de la cooperación bilateral, más allá de la referencia general a “minerales críticos y tierras raras”.

En ese contexto, lo que existe por ahora es un marco inicial de consultas técnicas entre ambos gobiernos, cuyo objetivo es abrir un espacio de diálogo e identificar posibles áreas de trabajo conjunto, pero sin iniciativas operativas confirmadas públicamente hasta el momento.

Como parte de la implementación del acuerdo, en un plazo de 15 días se llevará a cabo la primera reunión técnica, instancia que busca formalizar y poner en marcha el mecanismo de colaboración entre Chile y Estados Unidos.

