¿Cómo va tu equipo?: Así quedó el historial del Superclásico tras victoria de la U ante Colo Colo

Así quedó el historial del Superclásico tras victoria de la U ante Colo Colo

Por: Kevin Vejar

Contra todos los pronósticos, Universidad de Chile dio la sorpresa en el Estadio Monumental y derrotó por la cuenta mínima a Colo Colo en la edición 199 del Superclásico, y con este revitalizador batacazo del 'Romántico Viajero', así quedó el historial del partido más importante en la historia del fútbol chileno.

Así es, luego de cuatro jornadas de la Liga de Primera, todo parecía indicar que el Cacique vencería sin problemas al cuadro dirigido por Francisco Meneghini, rival que venía de tres empates y una derrota, con lo que sumaba tan solo 3 puntos en la penúltima posición de la tabla, mientras el 'popular' pelea por la punta.

Sin embargo, sin mostrar superioridad en el juego, el 'Bulla' supo aprovechar una jugada casi escrita como guion de telenovela, pues resulta que tras un centro de Marcelo Morales, aparecieron dos viejos conocidos en Macul: Juan Martín Lucero pivoteó el balón al área y Matías Zaldivia definió rasante para darle la victoria a la U.

¿Cómo quedó el historial del Superclásico?

Con este sorpresivo resultado, Universidad de Chile alcanzó los 51 triunfos en partidos oficiales contra Colo Colo, aunque el historial lo sigue liderando ampliamente el Cacique, que acumula 90 victorias en los mano a mano con los azules, mientras que fueron 58 las ocasiones en que terminaron igualados en el marcador.

Cabe mencionar que la U consiguió su primer triunfo en la presente edición de la Liga de Primera, donde ahora marcha en la décima ubicación con 6 unidades. Por su parte, el 'Eterno Campeón' se estancó en la cuarta plaza con 9 puntos, y podría perder el puesto dependiendo de lo que ocurra hoy entre Ñublense y Universidad Católica.

