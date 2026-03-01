VIDEO | Así recibieron los hinchas de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el Superclásico con la U

Por: Kevin Vejar

Colo Colo y Universidad de Chile ya se miden en el Estadio Monumental por la edición 199 del Superclásico, y si en la previa del partido uno de sus condimentos más llamativos era el esperado regreso de Juan Martín Lucero, esta tarde los hinchas le dedicaron un hostil recibimiento al hoy delantero de la U.

Como bien es sabido, el atacante trasandino fue uno de los goleadores más queridos en el Cacique durante la última década, y si la manera en que abandonó la institución por la puerta de atrás abrió una brecha entre él y los fanáticos, su fichaje por el archirrival histórico fue lo que sepultó cualquier cariño que le quedara en Macul.

Ante ello, gran expectación generó su retorno al césped colocolino con la camiseta azul, y ya en el calentamiento previo al compromiso, el ingreso de los forasteros desató rápidamente ensordecedoras pifias e insultos contra el 'Gato' por parte de los asistentes, quienes incluso le dedicaron un furioso cántico.

El cántico de los hinchas de Colo Colo contra Lucero en el Superclásico

"Lucero, conchetu..., en Pedrero te dimos de comer", se escuchó por varios minutos en todos los sectores de un Estadio Monumental repleto, donde claramente los hinchas locales no perdonan la impensada decisión del artillero que aún no consigue estrenarse en las redes junto al 'Romántico Viajero'.

Cabe mencionar que justo en la antesala del Superclásico, Juan Martín Lucero fue consultado sobre si celebraría el gol en caso de cumplir la 'ley del ex' y marcarle a Colo Colo, a lo que el jugador no solo confesó que sí, sino que incluso aseguró que le encantaría que su primer tanto con la U fuera en este duelo.

