“Ser consecuente…”: Arturo Vidal le deja potente mensaje a Nicolás Córdova por su nómina en La Roja

Arturo Vidal le manda recado a Nicolás Córdova.

Por: Fabián Marambio

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Arturo Vidal está teniendo un 2026 a gran nivel en Colo Colo jugando como líbero, transformándose en patrón de la zaga alba. Sin embargo, el “King” también está atento a lo que sucede con La Roja, razón por la que aprovechó de enviarle un potente recado a Nicolás Córdova por la nómina que armó para la doble fecha FIFA.

"Cuanto tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores para el futuro tienes que llamar jugadores jóvenes. Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que uno ya conoce”, comenzó señalando Vidal tras derrotar a Huachipato.

Arturo Vidal se lanza contra Nicolás Córdova

En esa misma línea, agregó que “cuando dices que la Selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos. Tienes que llamar jugadores jóvenes que están acá en Chile, jugadores jóvenes que están saliendo al extranjero. Eso habla de ser consecuente con lo que uno dice”.

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Destacar que el próximo desafío de La Roja apunta a ser las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2030, razón por la que Arturo Vidal quiere ver jugadores más jóvenes en la nómina. Aunque Nicolás Córdova sigue confiando en Rodrigo Echeverría (30 años), Guillermo Maripán (31 años), Igor Lichnovsky (32 años).

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Así las cosas, Arturo Vidal fue claro para señalar que quiere ver el esperado recambio en la Selección Chilena y quiere que Nicolás Córdova cumpla con eso, más aún después de señalar en innumerables ocasiones que es su verdadero objetivo al mando de La Roja. Lo cierto es que, bajo este panorama, Chile se prepara para afrontar amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

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